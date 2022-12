﻿„A Christmas Carol“ beim Weihnachtskonzert der NDR Radiophilharmonie

Hannover. Mit Charles Dickens literarischem Dauerbrenner „A Christmas Carol“ hat man alle Zutaten für Weihnachtsgefühle bei einander: Der kaltherzig grantige Geschäftsmann Ebenezer Scrooge begegnet auf geisterhafte Weise seiner eigenen Vergangenheit und wandelt sich kurz vorm Weihnachtsfest zum warmherzigen Wohltäter. Wenn diese Erzählung dann noch mit bunt instrumentierter Symphonik verbunden wird, sollte es auch mit der Weihnachtsstimmung klappen.

So war es jetzt beim Weihnachtskonzert der NDR Radiophilharmonie im ausverkauften großen Sendesaal zu erleben. Der Komponist Henrik Albrecht bettet die szenische Erzählung in einen fast ständig mitlaufenden Orchesterklang. Meisterhaft verarbeitet er dabei kurze Zitate bekannter Weihnachtslieder als Material seiner ausgedehnten Komposition. Die spiegelt wieder, was erzählt wird, illustriert es oder reichert die Szenen mit Emotionen an. Orchesterhörspiel nennt der Komponist diese von ihm entwickelte Darstellungsform.

Im Lehnstuhl: Jens Wawrczeck gibt den Erzähler. © Quelle: Michael Neugebauer

Die drei sprechenden Darsteller müssen dabei wie Opernsänger agieren und ihren Part auf den Punkt genau umsetzen. Was ihnen gelingt. Jens Wawrczeck liest im Lehnstuhl sitzend mit sprachlichem Können die Geschichte, kann aber auch aufspringen und im schnellen Rollenwechsel als Neffe Fred vergebens versuchen, seinen Onkel Scrooge zum Festessen einzuladen.

Großes Kino

Scrooge selbst bekommt durch Wolf-Dietrich Sprenger einen herrlich grässlichen Charakter und Sprechton, dass einem kalt werden kann. Matthias Keller kann seine Parodiekunst und Erfahrung als Kabarettist amüsant entfalten, wenn er die Geister spielt, die Scrooge mit seinem früheren Leben und seiner Zukunft konfrontieren. Die Lichtregie verändert passend zum Geschehen dezent die Lichtstimmung im Saal, während es der Tonregie nicht immer gelingt, die Sprache bei kräftigem Orchesterklang verständlich zu halten.

Zum Schluss dann großes Kino. Streicherklang rauscht auf, das Schlagzeug trommelt und paukt, was das Zeug hält, und das Blech schmettert mit glänzendem Sound. Denn Scrooge ist bekehrt, schenkt seinem Angestellten eine Riesengans zum Fest, verdoppelt sein Gehalt, wird zum Menschenfreund und ruft vorm letzten Orchestertusch wie befreit „Fröhliche Weihnachten!“

Jubel im Publikum, Beifall des Orchesters für den Dirigenten Stefan Geiger und gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern beschließen einen festlichen Abend.

Von Claus-Ulrich Heinke