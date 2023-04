﻿„Thank You for the Music“: Abbamania begeistert 2500 Menschen

Hannover. Seit über zehn Jahren gibt es „Abbamania – The Show“. Eine Liverevue, die das Wirken und die Lieder der schwedischen Kultband feiert und ehrt. „50 Jahre Waterloo“ heißt ihre aktuelle Reise, gut 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer sind in die Swiss-Life-Hall gekommen, somit ist die Sporthalle fast ausverkauft, ein großer Erfolg für eine Tribute-Show.

Band und Orchester treten auf, die drei Backgroundsängerinnen bringen sich in Position, die Ouvertüre wird angestimmt – hier kommen Abba! „Mamma Mia“ ist der Auftaktsong, bekannt aus Funk, Fernsehen und dem Kino. Anni-Frid und Agnetha werden vom Publikum begeistert empfangen. Die weltbekannten Eisberg-Kostüme, mit den weißen, hellen und blauen Farben, haben die Mode der Zeit geprägt, doch die Melodien trotzen jedem Ablaufdatum und beeinflussen auch 2023 den gesellschaftlichen Musikgeschmack.

„Abbamania“ baut die Klangmauer

Vier Gitarristen sind bei „Abbamania“ angestellt, hier wird jede Note doppelt und dreifach angeschlagen, „Wall of Sound“ ist der Fachbegriff, eine Klangmauer, die sich durch die Halle schiebt. Ein typisches Siebzigerjahre-Musik-Phänomen und ein wesentliches Merkmal der Popkultur dieser Jahre. Es macht „Ring Ring“ – „Warum rufst du mich nicht an?“, klagen und flehen die Sängerinnen. Die beiden Damen präsentieren sich in bester Form, die Harmonie- und Satzgesänge sind ein wesentliches Merkmal der Pop-Supergroup.

„Hole in Your Soul“ ist ein selten gehörtes Lied, die meisten der Fans sind für „Abba-Gold“ gekommen, den Kanon also, der tagtäglich durch den Äther zieht. Zu „Chiquitita“ werden die ersten LED-Lampen im Publikum geschwenkt, der Über-Song „SOS“ bietet dann Gitarren-Härte und etwas Drama – Abbas Melodien kommen nicht nur aus dem Sahnespender. Also ist viel Bewegung auf der Bühne, Schwung und gute Laune, und viel Bewegung davor. Das Publikum steht spätestens zu „Does your Mother Know“, Nora Fischers röhrendes Saxofon zieht sie aus ihren Sitzen.

Mitsingen zu „Super Trouper“

Die Siebzigerjahre-Klänge kreiseln durch die Halle, das Orchester spielt auf den Punkt, ist wohlgelaunt, positiv und führt die Song-Karawane mit viel Spannung an. Orchesterleiter Hauke Wendt moderiert und kündigt die verschiedenen Phasen an: „Summer Night City“ hat viel Verve und ein cooles Antlitz. Zum Medley wird es unplugged, „When I Kissed the Teacher“ und „I Have a Dream“, sind so zuckersüß, wie aus der Zeit gefallen. „Knowing Me, Knowing You“, das melancholische Scheidungslied, warf schon damals dunkle Schatten auf die heile Abba-Welt und ist vielleicht der stärkste Song. „Super Trouper“ hat coole, tiefe Bässe und ist das einfachste der Mitsinglieder, nach „Take a Chance“ geht es in die Pause.

Danach liegt der Schwerpunkt auf dem etwas schwerfälligen neuen Album „Abba Voyage“, der Stil ist derselbe, nur der Bekanntheitsgrad der Lieder lässt jetzt nach. Eine bunte Lichtshow, eine Showtreppe und originalgetreue Kostüme, kurzweilige Augenblicke und eine große Überraschung: Janne Schaffer, Gitarrist und ein Original-Musiker der Abba-Band, bekommt viel Zeit, sich auszuspielen, auf gut 50 Liedern ist seine Gitarre zu hören, „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight)“ ist so ein Klassiker.

Die Stimmung steigt, zum Disko-Knaller „Voulez-vous“ steht das Publikum geschlossen, jetzt wird getanzt. „Danke, Hamburg!“, freut sich der Abba-Benny, das Publikum wundert sich, aber so richtig übel nimmt ihm das keiner. Mit „The Winner Takes it All“ und „Waterloo“ beginnt die große Verabschiedung, bei „Thank You For The Music“ endet die Hommage an Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid, die Zugabe als musikalische Kirsche heißt natürlich „Dancing Queen“. Da pochen die Herzen der Fans im Takt, jetzt wird richtig mitgeklatscht.

Abba ist noch immer ein Phänomen mit musikalischem Glück und ergreifenden Melodien für Millionen.