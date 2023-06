﻿Comedian mit Haltung: Abdelkarim im Pavillon

Hannover. Schon bevor Comedian Abdelkarim am Samstagabend die Bühne in Hannovers Kulturzentrum Pavillon betritt, herrscht ausgelassene Stimmung. Direkt in den ersten Minuten gewinnt der Comedian den voll besetzten Saal mit Publikumsinteraktionen. Dabei erwischt er ausgerechnet zwei Alis und einen Mehmet. Ein gefundenes Fressen für Abdelkarim, der sich in seinem dritten Bühnenprogramm „Wir beruhigen uns“ hauptsächlich mit dem Leben als Migrantenkind in Deutschland auseinandersetzt. „Feiert ihr Weihnachten zu Hause, Ali?“, fragt er. Als der Zuschauer die Frage bejaht, nickt der Comedian zufrieden. „Gelungene Integration also“, stellt er fest.

„Woher kommst du eigentlich? So wirklich?“

Abdelkarim selbst ist deutsch-marrokanisch. Seine Lieblingsfrage: „Woher kommst du eigentlich? So wirklich?“ Die Antwort ist Bielefeld. Darauf schallt ein beherztes „Bielefeld gibt es gar nicht!“ durch die Reihen. Na ja, dann eben: „Als was fühlst du dich denn?“ Das sei aber mindestens genauso schwierig zu kategorisieren.

Neben Fragen zur eigenen Herkunft geht Abdelkarim noch weiteren Gedanken zu gesellschaftspolitischen Aspekten aus Migrantenperspektive nach. Dazu gehören Erfahrungen als Türsteher, Ungläubigkeit als Reaktion auf die deutsche Nationalhymne als seinen Handyklingelton und Racial Profiling, die „stichprobenartige Ausländerkontrolle“ in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Umgang mit Verschwörungstheoretikern

Auch das Leben nach Corona ist ein Thema. Wie komisch es sei, plötzlich wieder vor Publikum aufzutreten. „Ich hatte mich schon daran gewöhnt, in meinem Bett zu verwesen“, offenbart er. Für einen geeigneten Umgang mit Verschwörungstheoretikern hat er einen Ratschlag: „Einfach mal recht geben. Das kennen die gar nicht. Die Zeit der Überraschung kann man zum Weglaufen nutzen.“

Abdelkarim erzählt von seinem Kumpel Ali, der mutmaßt, dass die Zeugen Jehovas eine Provision pro dazu gewonnenem Mitglied bekommen. Ein Geschäftsmodell, das sich lohnen würde. „Man muss Privates und Berufliches trennen“, argumentiert er für ein Anheuern bei den Zeugen Jehovas, falls es mit der Comedy nicht mehr klappt. Auch vom deutschen Freund Sebastian ist die Rede. Sebastian, der von Alis Vater konsequent nur Johannes genannt wird.

Mann mit Botschaft: Abdelkarim appelliert an das Publikum, freundlich zu sein. © Quelle: Tobias Wölki

Am Ende dürfe man sich selbst nicht zu ernst nehmen. „Wenn ihr was Gutes tun wollt, grüßt euch“, schlägt der Comedian vor. „Man muss nicht immer einer Meinung sein, man muss sich nur zuhören.“ Dann verabschiedet er sich in Richtung Bahnhof, er will noch am selben Abend in die Wahlheimat Duisburg. Die Bahn habe zwar Verspätung, aber er könne die Zeit ja am Raschplatz überbrücken. Raschplatz, der in seinen Ohren wie „Arschplatz“ klinge, aber angesichts des aktuell dort laufenden Musik- und Sportprogramms durchaus einladend wirke.

