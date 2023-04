﻿„Abenteuer Abstraktion“: Sprengel-Museum glänzt mit neuer Sammlungspräsentation

Hannover. Hat sich ein Besuch des Hauses am Maschsee schon immer gelohnt, so ist er nun nach der Brandschutzsanierung seines Untergeschosses ein Geschenk. Auch wenn es bis zur endgültigen Aufrüstung des Sprengel-Museums nach Auskunft seines Direktors Reinhard Spieler noch bis 2025 dauern dürfte, ist man als Besucherin und Besucher froh, nun wieder einen erheblichen Teil der Kunstschätze des Hauses sehen zu können.

Nicht nur die sanierten Räume blenden mit neuem Licht und neuer Ausstattung, sondern auch die unter der Regie von Isabel Schulz, Kuratorin des Hauses, vorgenommene Neusortierung der großartigen Sammlung. Man sieht dort Werke, die von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart reichen und deren gemeinsamer Nenner die Abstraktion ist.

Abkehr von der Naturnachahmung

Einen Begriff, den Schulz weiter fasst, als diejenigen es tun, die unter abstrakter Kunst einfach nur ungegenständliche Werke verstehen. Für die Kuratorin ist nicht die Abwendung vom Gegenstand der Dreh- und Angelpunkt der modernen Kunst, sondern die Abkehr der Künstlerinnen und Künstler von der Naturnachahmung. Das lässt ihnen durchaus noch Raum für Gegenständlichkeit, wie es vor allem im Kubismus oder im Expressionismus unübersehbar der Fall ist.

Eindrucksvolle Kunst: Eine Frau geht an einem Werk von Ulrich Rückriem im Sprengel-Museum entlang. © Quelle: Moritz Frankenberg

So ist Emil Nolde wenig daran gelegen, sein „Herbstmeer“ (1910) realistisch darzustellen. Er macht es zum Statthalter innerer Erregung. Ähnlich agiert auch Lyonel Feininger, wenn er in „Ober-Reißen“ (1924) das Porträt einer Kirche als Symbol von Spiritualität malt. Eine auf die Seele der Dinge gerichtete Wahrnehmung bestimmt auch die Bilder von Paul Klee, die Reliefs von Hans Arp oder die Skulpturen von Jacques Lipchitz. Je weiter das Jahrhundert voranschreitet, umso mehr nimmt diese Form der Abstraktion zu. Im gestischen Expressionismus eines Pierre Soulages oder K. O. Götz löst sie sich völlig vom Gegenstand. In Delirien von Form und Farbe fühlen die Künstler sich allein ihren eigenen Ideen verpflichtet.

Kabinett und Merzbau

Ihren Ausgangspunkt nimmt die sehenswerte Sammlungspräsentation von einer Ikone der Moderne, die zugleich ein früher Höhepunkt der Abstraktion ist. El Lissitzkys „Kabinett der Abstrakten“ aus dem Jahr 1927, gebaut im Auftrag von Alexander Dorner für die Gemäldegalerie im hannoverschen Provinzialmuseum. Von ihm führt der Weg zum berühmten „Merzbau“ (1923-1936) von Kurt Schwitters. Er stellt eine begehbare Skulptur und frühe Installation dar, noch bevor es diesen Begriff in der Kunst überhaupt gab. Zugleich ist er auch eine gebaute Biografie, die der Künstler eine Kathedrale des erotischen Elends nannte.

Die Nationalsozialisten zerstörten das Kabinett wie den Merzbau. Im Sprengel-Museum sind Nachbauten zu sehen. An der Vernichtungsfuror der braunen Horden erinnert auch eine fabelhafte neue Dauerausstellung im Zwischengeschoss, eingerichtet von einer Arbeitsgemeinschaft von Kuratorinnen und Kuratoren des Hauses. Sie beschreibt die Lage von Künstlern, Kuratoren und Sammlern in Hannover während der Nazidiktatur, wobei ihre Spiegelwände die Besucherinnen und Besucher unmittelbar in das historische Geschehen ziehen.

Naturschönes gegen Kunstschönes

Auf ganz andere Weise beschäftigt ein neues Werk des hannoverschen Künstler-Duos Lotte Lindner & Till Steinbrenner die Besucher. „Unter dem Strand“ (2023) zeigt in einem dunklen Meditationsraum ein Aquarium, gefüllt mit ebenso genügsamen wie blinden Höhlenfischen. Wenn man so will, kämpft hier das „Naturschöne“ gegen das „Kunstschöne“, das es überall umgibt. In ebenso sanfter wie unwiderstehlicher Manier wird der Besucher dazu geführt, sich angesichts der blinden, ruhig ihre Kreise ziehenden Fische kritisch mit dem Wert von Betrachtung auseinanderzusetzen, seien ihre Gegenstände nun abstrakt oder gegenständlich.

Im Sprengel-Museum: Das Künstlerpaar Till Steinbrenner und Lotte Lindner mit ihrem Werk „Unter dem Strand“. © Quelle: Ilona Hottmann

Nicht genug zu loben ist schließlich auch ein neuer Aktionsraum im Untergeschoss des Museums, eingerichtet unter Mithilfe von Schülerinnen und Schülern der hannoverschen Tellkampf-Schule. Er lädt kleine und große Besucherinnen und Besucher des Sprengel-Museums ein, die dort vorhandenen Materialien zu nutzen und sich aktiv mit dem Thema Abstraktion auseinanderzusetzen.

„Abenteuer Abstraktion. Von der Moderne bis zur Gegenwart“, Neueinrichtung der Sammlung, Eröffnung am 23. April 2023 ab 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.