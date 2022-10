﻿„Affenhitze“: Das Krimi-Duo Klüpfel & Kobr präsentiert im Pavillon einen neuen Fall für Kommissar Kluftinger

Kommissar Kluftinger ermittelt wieder. In „Affenhitze“, dem neuen Buch des erfolgreichen Krimi-Duos Klüpfel & Kobr, geht es um einen toten Forscher, die Anfänge der Menschheit und ums Allgäu.

Hannover. Mehr als 300 Gäste warten im großen Saal des Pavillons auf Volker Klüpfel und Michael Kobr, Deutschlands erfolgreichstes Autorenduo. Nach einem stimmungsvollen Vorfilm mit parodistischen Bezügen zu der berühmten Menschenaffen-Szene in „2001 – Odyssee im Weltraum“ betreten die beiden gut gelaunt die Bühne und erklären am Schulskelett und mit Zeigestock unter lautem Gelächter die Anatomie eines Allgäuer-Archetypen: „Des is net der Kopf, des is der Grind.“

Klüpfel und Kobr stellen ihren aktuellen Kriminalroman „Affenhitze: Kluftingers neuer Fall“ vor. Darin ermittelt einmal mehr der legendäre Allgäuer Kommissar Kluftinger, dessen Geschichten die beiden bayrischen Autoren regelmäßig bis ganz nach oben auf die Bestsellerlisten katapultieren.