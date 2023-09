Eine neue Ausstellung in der Galerie Drees versammelt drei Künstler, die einen neuen Blick auf die Kunst der Meister aus der Barock- und Renaissancezeit werfen. Zu sehen ist sie bis zum 4. November.

Hannover. Die zeitgenössische Kunst hat mit Barock oder Renaissance, überhaupt mit den alten Meistern nichts mehr am Hut? Doch, das kann sehr wohl der Fall sein. Ohne dadurch zwingend in plumpe Imitation abzugleiten, wie nun drei sehr unterschiedliche Positionen in der Galerie Drees zeigen – durch den etwas vagen Ausstellungstitel „Who is who is who“ sollte sich niemand vom Besuch abhalten lassen.