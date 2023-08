Kostenfrei bis 17:26 Uhr lesen

Hemmingen

Die Stadt Hemmingen baut in 76 Unterrichtsräume an den Schulen digitale Tafeln ein

Die Stadt hat 76 digitale Tafeln in Unterrichtsräume der KGS Hemmingen und der Grundschulen in Arnum und Hemmingen-Westerfeld einbauen lassen. Rund 430.000 Euro sind bisher in das Projekt investiert worden.