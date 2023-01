﻿„Alle sehen dich“: Susanne Mischke hat eine neue Folge ihrer Hannover-Krimireihe geschrieben.

Lesung, Immunsystem stärken und Plätzchen knabbern: Das ist am Wochenende 6. bis 8. Januar in Wunstorf los

Die Weihnachtsmusik in den Kirchen ist verklungen. Das neue Jahr startet jetzt wieder mit einigen anderen kulturellen Veranstaltungen. Am Sonntag wird es in Wunstorf märchenhaft. Die evangelische Kirchengemeinde Bokeloh lädt zum gemeinsamen Plätzchenknabbern ein. Unsere Übersicht für die Zeit vom 7. bis 8. Januar.