﻿Zu Gast in der „Stadt, die manchmal schläft“: Alligatoah in der Swiss-Life-Hall in Hannover

Rapper und Sänger Alligatoah ist mit seiner „Retour“ in Deutschland unterwegs. Am Mittwoch war er in Hannover zu Gast – und konnte 5000 Fans in der Swiss-Life-Hall mit dem bewährten Konzept der partytauglichen Kapitalismuskritik begeistern.

