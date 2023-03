﻿Alon Sariel über die Mandoline: Wach bleiben für neue Stoffe

Hannover. Der Mandoline wird in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit zuteil. Denn die Landesmusikräte haben sie zum Instrument des Jahres gekürt – obwohl das Saiteninstrument häufig belächelt wird. Die „Geige des kleinen Mannes“ nennen sie manche spöttisch. Historisch betrachtet mag das stimmen, immerhin hat sie ihren Platz vor allem in der Volksmusik. Anders als die Geige oder das Klavier, für die jeder berühmte Komponist geschrieben hat, gibt es für die Mandoline kein sehr breites Repertoire. Mozart immerhin hat sie in seiner Oper „Don Giovanni“ bedacht – in einer einzigen Arie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Begrenztheit des Repertoires hat auch einen Vorteil: Wer Mandoline spielt, muss sich von musikalischen Konventionen lösen. Ob in „Boat on the River“ von Styx oder „Losing My Religion“ von R.E.M., „die Mandoline hat so viel zu sagen, in so vielen Bereichen“, sagt einer, der sie beherrscht: Alon Sariel ist Mandolinist. Mit seinen Programmen bespielt er die europäischen Konzertsäle.

Weit entfernt von Virtuosität

Sariel ist klar, dass die Mandoline bislang wenig Wertschätzung erfahren hat – und das auch nicht ganz zu Unrecht: „In ihren Anfängen war sie kein virtuoses Instrument“, sagt er, „doch dabei muss es nicht bleiben.“ Von Hannover aus will er die Mandoline sichtbarer machen. An der Eilenriede bewohnt er ein Apartment im oberen Stockwerk eines Altbauhauses. Ein Lautenkoffer im Treppenhaus weist den Weg. Sariel hat sich breit aufgestellt: Neben der Mandoline spielt er Laute und Barockgitarre. Außerdem arbeitet er als Dirigent, zum Beispiel mit dem Münchener Kammerorchester.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Anders als bei der Geige muss ein Mandolinenspieler sein Instrument immer wieder erklären. Um das genauer zu zeigen, hat Sariel eine Auswahl auf dem Ledersofa drapiert. Zu seiner Sammlung gehören unter anderen ein bauchiges Exemplar neapolitanischer Bauart von 1780, das er in Bologna gekauft hat, sowie eine geigenähnliche, flache Mandoline, wie sie der US-Amerikaner Orville H. Gibson gebaut hat. Beide Instrumente sind gestimmt wie eine Geige.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Andächtig zieht Sariel das Plektrum zwischen Hals und Saiten einer dritten Mandoline hervor, um damit die ersten Töne zu zupfen. In den Händen hält er ein Modell aus seiner Heimat Israel. Sariel kommt aus Be’er Scheva. Die Stadt im Süden des Landes gilt als Stadt der Mandoline. Auch der Mandolinist Avi Avital, der heute in Berlin wohnt, kommt aus dem Ort zwischen dem Toten Meer und der Negev-Wüste.

Die Mandoline kann auch rockig sein

Dass die Mandoline nicht im Rampenlicht steht, liege daran, dass die Offenheit gegenüber neuen Stoffen fehle, findet Sariel. Immerzu gehe es nur um das klassische Repertoire. Doch statt daran festzuhalten, will er lieber nicht immer alles ganz korrekt spielen. „Ich bleibe wach für das, was mich und die Welt gerade anspricht“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang des Jahres trat er mit seiner Gruppe Prisma und dem Ensemble Los Temperamentos in Bremen auf. Dabei habe es eine wilde Improvisation auf einer flamencoartigen Basslinie gegeben. „Das hat gerockt“, sagt Sariel; seine Augen leuchten. Um solche Momente zu schaffen, brauche es jedoch Eigeninitiative, denn Vorbilder gäbe es kaum. Weil das auch zermürbend sein kann, will Sariel der Mandoline bereits in der Ausbildung junger Musikerinnen und Musiker mehr Beachtung schenken. Am liebsten würde er ganze Schulklassen mit dem Instrument ausstatten.

Lesen Sie auch

Außerdem sei es wichtig, eine Künstlerpersönlichkeit auszubilden, um für neue Stoffe überhaupt empfänglich zu sein. Daran hat Sariel vor allem bei seinem ersten Studium in Jerusalem gefeilt. Statt sich nur dem Technikunterricht zu widmen, habe ihn sein Lehrer Motti Schmidt über verschiedene Themen diskutieren lassen. „Wir haben unsere Instrumente gar nicht erst ausgepackt. Er wollte den Horizont seiner Schüler erweitern.“ Das hat Sariel nach Hannover mitgebracht, wo er bis 2016 in einem Masterprogramm an der Musikhochschule studierte.

Seine Neugierde spiegelt sich auch in seinen Programmen wider: In seinem zuletzt erschienenen Album „Plucked Bach“ nimmt er sich des Werks von Johann Sebastian Bach an und erweitert damit das Repertoire der Mandoline. Sein Ziel ist es, sie aus dem stillen Kämmerlein herauszuholen, „denn für mich ist die Mandoline jedes Jahr das Instrument des Jahres“.