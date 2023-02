﻿Wo die wilden Kerle wohnen: „Andere Bilder von Männern“ in Derneburg

Die Hall Art Foundation zeigt im Kunstmuseum Schloss Derneburg „Andere Bilder von Männern“. Die Schau ist ein Who’s who der Künstler und Künstlerinnen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, was Männlichkeit ist.

Männer: Blick in die Ausstellung mit „Double Poke in the Eye II“ von Bruce Nauman (hinten rechts).

Derneburg. Wenn es um zeitgenössische Kunst geht, kann es schnell kompliziert werden. Etablierte Sehgewohnheiten werden infrage gestellt, anspielungsreiche Ironie durchzieht viele Werke. Die Frage, was das alles bedeuten soll, wird von diesen Werken als Bumerang an ihre Betrachter zurückgegeben. Was bedeutest du denn, lautet ihre Echo-Antwort. Oder auch: Was bedeutet Bedeutung? Wie funktioniert das Sehen, wie das Verstehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Verwirrspiel der Künste wird nun auf intelligente Weise in der Ausstellung des Sammlerehepaares Christin und Andrew Hall auf Schloss Derneburg inszeniert. Für ihre Europa-Dependance haben die beiden das Thema „Andere Bilder von Männern“ gewählt. Dahinter steht die intensiv diskutierte Frage nach der Identität. Der von Frauen und von Männern. Herbert Grönemeyer hat die Frage popularisiert: „Wann ist ein Mann ein Mann?“ Eine scheinbar simple Frage, auf die die Ausstellung mit komplizierten Gegenfragen antwortet.

Schwingen mit Mozart

Die erste Frage ist die nach der Musik, die alle Räume durchflutet, Mozarts Klavierkonzert Nr. 21. Was hat das mit Bildern von Männern zu tun? Und sofort wird es komplex. Wer die ersten Räume durchschritten hat, stößt auf das Videowerk von Francesco Vezzoli, in dem er sich auf einen Film von Bruce Nauman bezieht. Dessen Sequenz entstand 1969 und war skandalträchtig. In Großaufnahme ist ein Teil von Naumans auf das Anatomische reduzierten Männlichkeit zu sehen: schwingende Hoden. Vezzoli engagierte 2006 den Pornostar Brad Rock und filmte ihn rückseitig vor einer Landschaftskulisse. Zwischen seinen Beinen schwingen „Bruce Nauman’s Bouncing Balls“ in Zeitlupe zu Mozarts Klavierkonzert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nähe steht eine kleine farbige Skulptur, die Michelangelos David zitiert. Hans-Peter Feldmann hat aus dem riesigen David, wie er in Florenz zu sehen ist, eine touristische Variante geschaffen und farbig verkitscht. Echte Kerle hat A.R. Penck auf ein großes Breitformat gebannt. „Trump – Lenin – Stalin – Rockefeller“, sie sind als naiv gemalte Köpfe leicht zu erkennen. Toxische Männlichkeit.

Lesen Sie auch

Die Ausstellung ist ein kleines Who’s who der Künstler und Künstlerinnen, die sich seit den Sechzigerjahren mit der Frage beschäftigt haben, was Männlichkeit ist. Etwa 60 Werke von gut 30 Künstlern ordnen die männliche Welt, geben wundersame Einblicke, die weitere Fragen zurücklassen. Tala Madanis portraitiert iranische Männer und kritisiert die tradierte Rollenverteilung. Und auch ein Werk von Bruce Nauman ist zu sehen, das „Double Poke in the Eye II“, Leuchtstoffröhren, die zwei männliche Silhouetten zeigen, die Hände stechen in die Augen des jeweils anderen, wenn die Röhren zu blinken beginnen. Ein Kreislauf des Gegeneinander. Erst wenn der Strom ausgestellt wird, hören beide mit dem Kampf um Vormacht auf.

Bis zum 30. April im Schloss Derneburg (Schlossstraße 1 in Holle bei Hildesheim), geöffnet ist freitags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, ab März nur sonnabends und sonntags.