﻿Ganz Ohr in Kiew: Andrej Kurkow stellt neuen Roman im Literaturhaus vor

Hannover. 11. März 1919. Kosaken hetzen mit ihren Pferden durch die Straßen von Kiew und schlagen mit ihren Säbeln auf die Passanten ein. Samson wird ein Ohr abgetrennt, seinem Vater der Kopf gespalten. Der junge Mann, der das Ohr auffangen kann, schleppt sich blutend zu einem Arzt – für seinen Vater kann er nur noch einen Bestatter suchen. So beginnt der neue Roman „Samson und Nadjeschda“ von Andrej Kurkow, den der ukrainische Erfolgsschriftsteller am Donnerstag im Literaturhaus Hannover vorstellte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein historischer Kriminalroman, dessen erster von geplanten drei Bänden 2020 im Original und vor Kurzem auch auf Deutsch erschienen ist. In dem Chaos des Bürgerkrieges, in dem es in Kiew alle paar Monate einen Machtwechsel gibt, bekommt der gerade zum Vollwaisen gewordene Samson die Chance, für die neue sowjetische Polizei für Ordnung zu sorgen und knifflige Kriminalfälle aufzuklären. Dabei kommt ihm immer wieder sein abgeschlagenes Ohr zur Hilfe, das in einer Schachtel abseits von seinem einstigen Besitzer aufbewahrt wird – das Ohr kann weiter Geräusche und Stimmen in seiner Umgebung hören und diese Informationen auf unerklärliche Weise an Samson weitergeben.

Eine aktuelle historische Geschichte

Das ist ein Kunstgriff, der zu dem für seinen ironischen und grotesken Stil bekannten Autor passt. Doch im Gegensatz zu seinen sehr witzigen Büchern wie „Jimi Hendrix live in Lemberg“, in dem der Held seine Kunden aus Polen über holprige Kopfsteinpflasterstraßen durch Lemberg fährt, damit sie dabei ihre Nierensteine loswerden, geht es in „Samson und Nadjeschda“ ernster zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn die Geschichte vor mehr als 100 Jahren spielt und das Buch vor Beginn des aktuellen Krieges abgeschlossen wurde, gibt es immer wieder Parallelen zur heutigen Situation in der Ukraine: Menschen frieren im Winter, weil es an Brennstoff fehlt. Sie müssen sich unter Gewehrsalven hinwegducken. Sie stehen vor der Frage, für welche Ordnung sie sich einsetzen sollen. Sie wehren sich gegen Angriffe von außen. „Damals wurde eine eigene Steuer eingeführt, damit die Rote Armee an Frauenunterwäsche rankam. Heute werden Waschmaschinen von russischen Soldaten aus der Ukraine geklaut“, sagt Kurkow im Gespräch mit dem Literaturkritiker Stephan Lohr, der den Abend im Literaturhaus moderierte.

Konzentration auf die Realität

Grundlage für Kurkows Krimitrilogie sind Akten des sowjetischen Geheimdienstes aus der Zeit von 1919 bis 1927, die er vor einigen Jahren von einer Frau bekam, deren Vater KGB-Offizier war. Der zweite Band ist schon fertig und soll im nächsten Jahr auf Deutsch erscheinen. Für den dritten Band fehlt Kurkow, der auch Präsident des ukrainischen PEN-Clubs ist, die nötige Zeit, denn er konzentriert sich derzeit auf die Beschreibung der Realität.

Lesen Sie auch

Für sein Kriegstagebuch „Tagebuch einer Invasion“ wird er im November mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er reist quer durch Europa und ist gefragter Interviewpartner. Dazwischen ist er immer wieder in Kiew, wo seine Familie lebt. „In dieser Woche gab es einen Kilometer von meiner Tochter entfernt Explosionen durch einen Raketenangriff im Stadtzentrum. Ihr ist zum Glück nichts passiert“, sagt Kurkow in ausgezeichnetem Deutsch. Er schreibt übrigens auf Russisch – in Russland dürfen seine Bücher schon lange nicht mehr erscheinen. Seine Botschaft: genau hinschauen – und hinhören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 19. und 20. November stellen unhabhängige Verlage auf der Buchlust ihre Angebote im Literaturhaus vor. Zum Begleitprogramm gehören Lesungen unter anderem mit Fritzi Haberlandt und Ursula Krechel.

Von Joachim Göres