﻿Der Anfang vom Ende: Andrew Manze und die Skride-Schwestern beim NDR

Kunsthandwerkern und Kunsthandwerkerinnen bei der Arbeit zuschauen, Livemusik und ein Freiluftcafé – das alles gibt es am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. April, am Spritzenhaus in Wennigsen. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Ausstellungs- und Kulturstätte lädt der gleichnamige Verein zum Jubiläumswochenende ein.