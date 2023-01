﻿Die inneren Dämonen: Andrew Manze debütiert als Operndirigent

Geister, Straßenkreuzer, Schneewald: Szene aus „Dido and Aeneas ... Erwartung“ von Regisseur Krzysztof Warlikowski am Münchener Nationaltheater.

München. Dampfende Sexualität, rasende Eifersucht und eine Rotte queerer Furien: Das ist nicht das Umfeld, das man sofort mit dem Dirigenten Andrew Manze verbindet. Doch der scheidende Chef der NDR Radiophilharmonie hat sich jetzt auf ein neues Abenteuer eingelassen: Zum ersten Mal leitet der 58-Jährige eine Opernproduktion – und das gleich am größten Haus des Landes. An der Bayerischen Staatsoper München dirigiert er nun einen ungewöhnlichen Musiktheaterabend mit Werken von Henry Purcell und Arnold Schönberg.

Der polnische Regisseur Krzysztof Warlikowski bringt in „Dido and Aeneas ... Erwartung“ zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört: die Oper aus dem Frühbarock und das atonale Monodram vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Verbindendes Element ist für ihn die Geschichte einer Frau und ihrer selbstzerstörerischen Liebe. In „Dido“ taucht die Hauptfigur auf aus den Tiefen der Mythologie, in „Erwartung“ versenkt sie sich in die Abgründe der Psychoanalyse.

Auf altmodische Weise modern

Geht über Leichen: Ausrine Stundyte als Hauptfigur in „Dido and Aeneas ... Erwartung“ an der Bayerischen Staatsoper. © Quelle: Bernd Uhlig

In München sind diese beiden Partien eine einzige Rolle: Die Sopranistin Ausrine Stundyte beleuchtet mit den Stücken, die hier mit einem elektronischen Zwischenspiel zu einem pausenlosen Ganzen zusammengespannt sind, nur verschiedene Seiten derselben Person. Schönbergs tönendes Psychogramm wird so zu einer Art vertiefenden Wiederholung der affektgeladenen Barockoper.

Allerdings spielt schon „Dido and Aeneas“ nicht in tagheller Klarheit. Warlikowski setzt auch hier auf Halbdunkles und Angedeutetes. Es ist nie ganz klar, ob die Furien, die die Liebe zwischen den Titelhelden unmöglich machen, bei ihm nicht innere Dämonen sind. Die auf etwas altmodische Art moderne Ausstattung mischt Videoprojektionen mit Kunstschnee aus dem Schnürboden und amerikanischen Straßenkreuzern, die mit leuchtenden Scheinwerfern auf die Bühne rollen. Es gibt zudem eine Art Wohncontainer, der im Wald zu stehen scheint und immer wieder gedreht und geteilt wird. Was Außen- und was Innenwelt ist, wird so nach und nach untrennbar verwischt.

Vergangenheit als Barockgeiger

Für den Dirigenten sind solche dramaturgischen Kunstgriffe kaum möglich. Die Musik von Purcell ist stilistisch so weit von Schönberg entfernt, dass es schwierig gewesen sein dürfte, überhaupt einen geeigneten Leiter für die Produktion zu finden. Das mag ein Grund sein, warum der neue Münchener Intendant Serge Dorny auf Andrew Manze gekommen ist: Mit seiner Vergangenheit als Barockgeiger kann der Brite auch ohne echte Opernerfahrung – sein „Don Giovanni“ beim hannoverschen Klassik-Open-Air 2018 war nur eine konzertante Aufführung – als Idealbesetzung erscheinen.

Ungewohnte Rolle: Andrew Manze nimmt den Premierenapplaus vor dem prachtvollen Vorhang der Bayerischen Staatsoper entgegen. © Quelle: Stefan Arndt

Tatsächlich glücken Manze bei Purcell wie bei Schönberg schöne Momente, und er löst auch mit Anstand das Problem, die Barockmusik statt von einem Alte-Musik-Ensemble von einem modernen Sinfonieorchester spielen zu lassen. Doch anders als der Regisseur, der in einer Art Traumwelt Verbindungen zu schaffen sucht, schärft Manze sehr klar die Gegensätze zwischen den Stücken.

Befördert wird das durch den Aufführungsort. Es ist kaum Schuld des Dirigenten, dass die schlanken, wunderbar konzentrierten Klänge aus dem 17. Jahrhundert sich oft dürr in den Weiten des klassizistischen Opernbaus verlieren. Schönbergs Weiterführung von romantischer Opulenz über die Grenzen der Tonalität, die Manze souverän steuert, erscheint dagegen wie gemacht für das Nationaltheater, in dem das berühmte Stück erstaunlicherweise erst jetzt zum ersten Mal erklingt.

Neustart bei der Radiophilharmonie erst 2024

Der diffuse Eindruck, den die Produktion mit den unterschiedlichen Ansätzen von Regie und Musik hinterlässt, verhindert, dass Manze sich mit dem Abend eindeutig als Operndirigent empfehlen kann. Es wäre spannend, ihn in Zusammenarbeit mit einem Regieteam zu erleben, das seinem Hang zur Klarheit besser entgegenkommt. Künftig hätte er Zeit für solche Ausflüge, denn nach seinem Abschiedskonzert bei der Radiophilharmonie am 1. Juli wird er wohl zunächst als freier Dirigent arbeiten: eine neue Chefposition bei einem Sinfonieorchester ist für Manze derzeit nicht in Sicht.

Weitere Aufführungen und Konzerte Andrew Manzes zweite Opernvorstellung mit „Dido and Aeneas ... Erwartung" am Mittwoch, 1. Februar, wird ab 18.30 Uhr live im Radio auf BR Klassik übertragen. Weitere Vorstellungen sind am 4., 8. und 10. Februar sowie im Juli. In Hannover dirigiert Manze beim Brahmsfestival im Kuppelsaal mit fünf Konzerten vom 11. bis zum 18. März sämtliche Sinfonien und Konzerte des Komponisten.

Beim NDR ist die Suche nach seiner Nachfolge derweil weit fortgeschritten: Im Frühjahr soll die neue Leitung des Orchesters in Hannover präsentiert werden. Bereits jetzt steht aber fest, dass die kommende Saison bei der Radiophilharmonie eine Übergangszeit ohne festen Chefdirigenten sein wird. Der Neustart ist erst für den Herbst 2024 geplant.