﻿Hartes Erwachen: Dirigent Andrew Manze über seinen Abschied aus Hannover

Hannover. Gustav Mahlers zweite Sinfonie ist ein symbolträchtiges Stück: Wegen eines Chorals, der am Schluss erklingt, wird sie auch „Auferstehungssinfonie“ genannt. Dass sie jetzt im Kuppelsaal beim letzten Konzert erklingt, das Andrew Manze als Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie leitet, hat allerdings nicht viel zu sagen – eigentlich waren die Aufführungen mit hannoverschen Chören schon vor zwei Jahren geplant. Die Pandemie hat das verhindert.

Trotzdem ist Manze jetzt froh, dass er es bei dem besonderen Termin ausgerechnet mit diesem monumentalen Werk zu tun hat. „Das Orchester und ich haben das Stück noch nie zusammen gespielt“, sagte er. Seine ganze Konzentration sei jetzt auf die Proben und Konzerte gerichtet: „Das gibt viel positive Energie.“

Der perfekte Zeitpunkt

Was es wirklich bedeutet, den Posten abzugeben, den er neun Jahre lang ausgefüllt hat, wird er wohl erst danach realisieren, glaubt er. „Wahrscheinlich wache ich am Sonntag auf, und es wird mich hart treffen.“ Bis dahin gibt er sich eben ganz der rauschhaften Musik hin: „Mahler ist eine gute Hilfe für die Flucht vor der Wirklichkeit.“ Der 58-jährige Brite ist allerdings nicht der Typ, der dauerhaft die Augen vor der Realität verschließt. Und die sieht für ihn auch gut aus: „Es ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören“, sagt er. „Ich bin glücklich über das, was wir geschafft haben.“

Voller Einsatz: Andrew Manze dirigiert die NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal. © Quelle: Helge Krückeberg

Tatsächlich hat das Orchester in seiner vergleichsweisen langen Amtszeit noch einmal an Profil gewonnen. Manze hat viel am Kontakt der Musikerinnen und Musiker untereinander gearbeitet – das hört man dem flexiblen, immer gut ausbalancierten Klang an. Außerdem hat er mit seiner freundlichen und oft witzigen Art auch großen Anteil an der Stimmung im Orchester – die ist bei der Radiophilharmonie außergewöhnlich gut, was ebenfalls der Qualität der Konzerte zugutekommt.

Doch der Erfolg einer solchen Arbeit ist nicht unbegrenzt fortsetzbar. Manze selbst glaubt, es ist fatal, wenn ein Chef zu lange bleibt: „Man kann die gute Arbeit von Jahren in ein paar Minuten zerstören.“ Es sei an der Zeit, dass andere die Arbeit fortsetzen – und es besser machen, wie er sagt. In der kommenden Woche will der NDR bekannt geben, wer den Posten übernimmt.

Konzerte mit 21 Orchestern

Es selbst hat keine neue Chefposition in Aussicht. „Es gibt keine großen Neuigkeiten“, sagt er in typischer Bescheidenheit, wenn man ihn nach der beruflichen Zukunft fragt. Dass ihn das renommierte Scottish Chamber Orchestra gerade zum Ersten Gastdirigenten ernannt hat, erwähnt er nur nebenbei, bevorstehende Debüts bei Spitzenorchestern wie dem Chamber Orchestra of Europe, dem Concertgebouw Orchestra Amsterdam und dem Bamberger Symphoniker sind ihm in diesem Zusammenhang gar nicht der Rede wert.

Vertrauen gelernt: Andrew Manze dirigiert die Radiophilharmonie im Kuppelsaal. © Quelle: Michael Neugebauer

Es werde eine „interessante Saison“ mit Auftritten bei 21 verschiedenen Klangkörpern, sagt er nur – mit mehr Freizeit, als er zuletzt gehabt habe. „Ich freue mich, dass ich Gelegenheit zum Rückblick finden werde und einmal mein Repertoire daraufhin überprüfen kann, was verbesserungswürdig ist.“ Bislang sei dazu kaum Zeit gewesen. „Ich musste immer gleich das nächste Projekt vorbereiten.“

Die erhoffte Ruhe wird er in seiner alten Heimat genießen: Manze, der lange in Stockholm gelebt hat, zieht im Sommer zurück nach England. Sein kleines Apartment in Hannover ist schon so gut wie verkauft. „Es liege am Rande der List, hat der Makler gerade gesagt. Dabei ist es eigentlich genau gegenüber vom Hauptbahnhof.“ Das neue Domizil wird so oder so deutlich ruhiger sein. Manze zieht in ein Dorf im zentralenglischen Peak District, das er so beschreibt: „Zwei Pubs, ein Shop und viele Schafe.“

Aus Hannover nimmt er eine wichtige Erfahrung mit: „Das Schwierigste für einen Dirigenten ist es, einem Orchester ganz zu vertrauen“, sagt er. „Hier konnte ich das in jeder Hinsicht tun.“ Fehlen wird ihm das Publikum, das er als „sehr unterstützend und ungewöhnlich treu“ erlebt hat. Aber der Abschied ist ja nicht endgültig: In der kommenden Spielzeit kehrt Manze für drei Konzerte als Gast nach Hannover zurück.

