﻿Risiko und glückliches Ende: Überwältigendes Abschiedskonzert von Andrew Manze

Hannover. Der Trompeter Miles Davies hatte eine etwas unfeine Formulierung, um auszudrücken, dass er mit sich und seinen Kollegen besonders zufrieden war: Sie hätten sich „den Hintern abgespielt“, hat der große Jazzmusiker gesagt, wenn er bei einem Auftritt ungewöhnlich viel Einsatz und Inspiration gespürt hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Sphäre der klassischen Musik wirkt ein solcher Satz normalerweise unpassend, aber beim Abschiedskonzert von Andrew Manze im ausverkauften Kuppelsaal kann er einem in den Sinn kommen, wenn man das Geschehen auf dem Podium beobachtet. Denn was die Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie dort tun, ist viel mehr, als einfach nur engagiert zu spielen: Sie liefern den Beweis, dass man sich auch in Frack und Abendkleid den Hintern abspielen kann.

Fauchende Streicher

Der besondere Anlass und das besondere Stück – die „Auferstehungssinfonie“ von Gustav Mahler – führen hier jedenfalls so einem ganz und gar ungewöhnlichen Konzerterlebnis. Vom ersten Fauchen der Streicher bis zum überwältigend hymnischen Abschlusschoral ist auf der Bühne eine seltene Entschlossenheit zu spüren: An diesem einen Abend wird wirklich alles eingesetzt, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleich der erste Ton gibt die Richtung für den Abend vor: Die schnelle, ruppige Streicherfigur beginnt mit einer so aufregend wilden Attacke, als stürzten sich die Spieler von einem Zehn-Meter-Turm. Doch statt wirres Durcheinander zu produzieren, tauchen sie alle gemeinsam genau zur richtigen Zeit ein wie eine riesige Gruppe von Synchronspringern. Risiko und glückliches Ende treffen hier immer wieder auf diese Weise zusammen.

Die Liebe zum Dirigenten

Natürlich liegt das am Dirigenten. Manze hat in den vergangenen neun Jahren als Chef der Radiophilharmonie sehr viel erreicht. Er hat das Bewusstsein der Musikerinnen und Musiker für sorgsam abgestimmtes Zusammenspiel noch verfeinert, hat sie immer wieder inspiriert, bei guter Laune gehalten und ihr Selbstvertrauen gestärkt. Jetzt zahlen sie ihm viel davon zurück. Was immer Manze an diesem Abend macht: Er wird von der Liebe der Musikerinnen und Musikern zu ihm getragen.

Auch musikalisch hat er am Ende seiner Amtszeit noch einiges zu bieten. In Hannover hat er sich vor allem als Experte für das klassisch-(früh-)romantische Repertoire etabliert. Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms: Das sind die Komponisten, mit denen er den Klang und die Spielkultur des Orchesters immer weiter entwickelt hat. Bei Mahler zeigt er sich nun noch einmal von einer ganz anderen Seite.

Einsatz für vier hannoversche Chöre

Auffällig ist vor allem seine Tempogestaltung: Manze, der es grundsätzlich rasch liebt, hat es bei Mahler nicht eilig. Er lässt sich über weite Strecken viel mehr Zeit als andere Dirigenten und gibt dem Orchester Gelegenheit, die Blumen zu pflücken, die der Komponist am Wegesrand erblühen lässt. Und doch kommt er nie vom Weg ab: Bei Manze werden im Gegenteil die Stringenz und die Architektur in der ausschweifend opulenten Partitur besonders deutlich hörbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Unterstützt wird er dabei von der fabelhaften Sopranistin Katharina Konradi und der Mezzosopranistin Marianne Beate Kielland, die das „Urlicht“ genauso leuchten lässt wie der Komponist es vorgeschrieben hat: „sehr feierlich, aber schlicht“. Und die vier hannoverschen Chöre – die Capella St. Crucis, das Collegium Vocale, der Johannes-Brahms-Chor und das Junge Vokalensemble – sorgen mit ihrem fantastischen Part am Schluss dafür, dass das sehr gute Konzerte endgültig zu einem überwältigenden Erlebnis wird.

HAZ