﻿Andrew Stockdale und Wolfmother im Musikzentrum

Hannover. Andrew Stockdale, Frontmann, Sänger und Gitarrist des Trios Wolfmother kommt in Jeansweste, mit Schnurrbart und exaltierter Eruptionsfrisur auf die Bühne des Musikzentrums. Sein Signature-Outfit als Jeansboy ist so unverwechselbar wie der Powerrock der Band aus Down Under. Die Menge begrüßt ihn begeistert und tanzt und hüpft gleich zum ersten Song „Dimension“, einem klassischen Rock-’n’-Roll-Opener.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Titelstück des neuen Albums „Rock Out“ wird anschließend in die Menge gepfeffert, und darauf der Hardrockhit „Woman“. Stockdale, Gitarrengott aus Australien, spielt Soli auch schon mal mit dem Instrument über seinem Kopf, während seine Rhythmussektion stoisch die monotonen Takte hält.

Mit neuer Band

Seine Band hat er mal wieder ausgetauscht: 2016 im Capitol rockten noch andere Musiker mit ihm. Was sie falsch gemacht haben, warum sie gehen mussten, weiß keiner. Und auch auf bunte und poppige Keyboardtupfer wird diesmal verzichtet. Die beiden Neuen an Bass und Schlagzeug scheinen etwas schüchtern und überzeugen noch nicht wirklich mit einer eigenen Rockstaraura. Beim jüngsten Auftritt waren 1300 Fans im Club am Schwarzen Bären, jetzt sind es 500 im ausverkauften Musikzentrum. Egal, die Wolfmother-Fans freuen sich spürbar. Es ist sehr heiß, trotzdem ist die Menge aufgeregt und frohgemut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stockdales Ausflug zum Beatlessong „Dear Prudence“ kommt überraschend, aber passt zur Retro-Einstellung der Australier. „Midnight Train“ ist ein Sessionsong und wie viele Lieder aus ihrem Repertoire überkandidelter Rhythm and Blues. Mit Stockdales hoher Stimme ist das nicht die einzige Ähnlichkeit zu Led Zeppelin und Black Sabbath: Harter Blues, rau dargeboten.

Abschied: Hannover ist die vorerst letzte Deutschlandstation von Wolfmother. © Quelle: Nancy Heusel

Stockdale lobt Hannover („Awesome Show“, „Eindrucksvoll!“) und legt eine außerordentliche Spielfreude an den Tag; Hannover ist ihr letztes Deutschlandkonzert, das befreit offenbar. Flirrende, spinnige Gitarreneffekte drehen sich zu „Mind’s Eye“ durch den kleinen Club, zu „New Moon Rising“ kann sich die Retrocombo in ganzer Länge ausspielen. Bei „Victorious“ ist Stockdales Stimme herrlich krächzend am Anschlag und bei „Gypsy Caravan“ wird die Fantasie der Gäste gefordert.

Ein einsamer Wolf

Stockdale gründete die Band im Jahre 2000, und er ist ihr einsamer Wolf: Ein Einzelgänger, kauzig und eigenwillig. Aber er hat Wolfmother im Griff, sie spielen ihren knarzenden Stoner- und Psychedelic Rock im klassischen Sound, Riffsongs pur und auf den Punkt gebracht. Die Fans toben weiter, gehen ab, singen lauthals mit.

„Joker and the Thief“ ist staubtrocken, wird extra stark bejubelt, der Bass pumpt, die Bude wackelt. Nach 90 Minuten geht es in die Zugaben hinein. Black Sabbaths „Paranoid“ rumpelt, und auch die beiden Klassiker „Rock and Roll“ von Led Zeppelin und „All Right Now“ von Free werden reichlich frei interpretiert. Dennoch: Wolfmother sind „Rock-’n’-Roll Survivor“, „Rock-‚n’-Roll-Überlebende“, mit viel Spaß und einem antiken Geschmack.

HAZ