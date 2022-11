﻿Gegen den Strom: Anne-Sophie Mutter spielt Brahms im Kuppelsaal

Die nächsten Konzerte

Das Doppelkonzert von Brahms ist in Hannover wieder am 17. März 2023 im Rahmen des Brahms-Festival der NDR Radiophilharmonie mit Tanja und Christian Tetzlaff und Andrew Manze im Kuppelsaal zu hören. Pro Musica bringt am 14. Dezember Philippe Herreweghe und das Collegium Vocale Gent für Beethovens „Missa solemnis“ in den Saal. Am 11. Januar spielen dort die Academy of St Martin in the Fields und Joshua Bell.