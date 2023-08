﻿Die Musterknaben: AnnenMayKantereit vor 25.000 Menschen auf der Expo-Plaza

Kirchen

Mitgliederschwund in Region Hannover: Nur noch 42 Prozent gehören einer großen Kirche an

In der Region Hannover gehören nur noch 42 Prozent der Menschen einer der großen Kirchen an. In der Stadt ist ihr Anteil an der Bevölkerung noch einmal niedriger als in ländlichen Gebieten – und viele Kirchenmitglieder sind älter als 70 Jahre.