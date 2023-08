﻿Die Musterknaben: AnnenMayKantereit vor 25.000 Menschen auf der Expo-Plaza

Hannover. Henning May hat so‘n Hals. Wenn er singt, wenn er diese unwahrscheinlich rauee Stimme, eine der markantesten des deutschen Popgeschäfts, aus seinem schmalen Körper presst, schwellen Schlagadern und Muskulatur an, und der Kehlkopf scheint kurz davor zu platzen. So klingt man, wenn man zwei Lebenszeiten Whiskeygurgeln und Kettenrauchen hinter sich hat, und nicht, wenn man 31 Jahre alt ist. „Wir haben drei Jahre gewartet“, singt er auf der Expo-Plaza: darauf, dass seine Band AnnenMayKantereit endlich wieder in Hannover auftreten kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christopher Annen, Henning May, Severin Kantereit, die 2011 noch als Schüler zusammenfanden, und die aktuelle Bassistin Sophie Chassée, für die wie für ihre Vorgänger kein Platz im Bandnamen war, hätten eigentlich schon 2020 auf der Plaza spielen sollen. Die Kölner sind sehr schnell sehr groß geworden. 2014 waren sie noch im Bei Chez Heinz – „vor 243 Zuschauern!“ – und, was sie an diesem Abend unerwähnt lassen, mit Von Wegen Lisbeth. Jetzt sind 25.000 Menschen da, ausverkauft, ein halbes Stadion.

Friedberg im Vorprogramm

Mitverantwortlich ist Produzent Tim Tautorat, der auch bei der Starwerdung der Hannoveraner Jeremias seine Finger im Spiel hatte; Provinz und Faber gehören auch zu seinen Kunden. Jetzt präsentieren AnnenMayKantereit (und Chassée) im Vorprogramm die österreichische Frauenband Friedberg, die mühelos mit englischen Texten den Charme von Sixties-Girlgroups in die Indie-Moderne holen. Einmal covern sie Grauzones „Eisbär“, und es ist brillant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jenseits aller Songpoetenplattitüden ist im deutschsprachigen Raum eine Musikszene entstanden, die wirklich berührt, weil sie von sich selbst erzählt. Annen, May und Kantereit sind ihre Musterknaben mit einem Indiepop, der mit Balkanbeat und Polka-Rhythmik flirtet: Akustikgitarren, Mundharmonika, Mandoline kommen zum Einsatz, eine Übung in Moll. Der Sommerabend trägt mit seinen 16 Grad den Herbst schon in sich, jedes Liebeslied schon die Trennung.

WG-Atmosphäre auf der Plaza

Das Konzert beginnen sie noch im Kellerclub-Setup, Gitarren, Bass, Schlagzeug, wenn auch mit leuchtenden Podesten. Bald kommt – WG-Atmosphäre – der Tisch herein, an dem sie zuletzt ihre Lieder schrieben, dann die Bläser, kurz darauf die Streicher, und aus dem Bühnenhintergrund erstrahlen plötzlich die Scheinwerferbatterien. Und dennoch bleibt der Abend intim. Das muss man erst einmal schaffen.

WG-Atmosphäre: AnnenMayKantereit © Quelle: Katrin Kutter

Nie zuvor und nie wieder ist man sich seiner selbst so sicher wie mit Ende 20, Anfang 30, inklusive aller Zweifel. Mit einem gewissen Abstand klingt es natürlich ein wenig niedlich, wenn ein 31-Jähriger „Als ich ein Kind war“ singt und von früher erzählt; da mag die Stimme noch so reif sein. Aber es trifft einen Nerv, nicht nur bei den noch Jüngeren. Die Elterngeneration ist auch da. „Als ich ein Kind war, gab’s kein Internet“, singt May, „es gab keinen Bildschirm neben dem Bett.“ Ach. Lange her.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hals- und Beinbruch

Jetzt aber schnell in die Gegenwart. Es folgen die Lieder „Jenny Jenny“ („sie sagt, sie wär‘ so gern fest angestellt“) und „21, 22, 23“ („und du hältst deine Träume absichtlich klein, um am Ende nicht enttäuscht zu sein“). Das bewegt sich zwischen Generation-Z-Klischee und echtem Zeitgeist. AnnenMayKantereit liefert den Soundtrack einer Generation, die weiß, dass sie es mal nicht besser haben wird als ihre Eltern. Man sieht sie vor sich, ganz traurig in ihren Altbauwohnungen.

Lesen Sie auch

Den Kummer wegtanzen, das hilft. Und das gelingt beim melancholischen Überhit „Pocahontas“ ebenso wie beim trotzigen „Ich geh heute nicht mehr tanzen“, dem letzten Lied des regulären Sets. Bevor das mit einer euphorisierenden Version von „Ausgehen“ endet, kommt May alleine zurück, setzt sich an sein Piano mit der Regenbogenfahne davor und singt „Barfuß am Klavier“, und 25.000 Menschen singen mit. Das kann ihm keiner nehmen; diesen Moment kann kein Mensch den Leuten vor der Bühne nehmen. Hals- und Beinbruch. Der Rest wird schon.

HAZ