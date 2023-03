﻿Wunderliche Ruhe: Annette Pehnts Roman „Die schmutzige Frau“

In ihrem neuen Roman „Die schmutzige Frau“ erzählt Annette Pehnt von einer Frau, die eingeschlossen zu leben scheint, aber doch frei ist. Am 16. März stellt die Autorin ihr Buch im Literaturhaus Hannover vor.

Hannover. Es klingt gut am Anfang, nahezu perfekt. Endlich hat die Frau ein Zimmer für sich allein. Hier kann sie in Ruhe nachdenken, schreiben, sich entfalten. Mehr noch: Sie hat gleich eine ganze Wohnung für sich, mit traumhaftem Blick über die Stadt. Die namenlose Frau und ihr namenloser Ehemann – stets zusammengeschrieben „Meinmann“ genannt – haben sich, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, zu diesem Schritt entschlossen: Er will im Familienhaus bleiben, sie für eine Weile in die neue Wohnung ziehen.