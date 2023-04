﻿Kunst und Recycling: Arbeiten von Gabriele Regiert im Kunstraum Friesenstraße

Hannover. Das Alte hat seinen ganz eigenen Charme. Gabriele Regiert, die an der Hochschule Hannover Plastik lehrt, nutzt Fundstücke aller Art, um sie in Kunst zu verwandeln. Ihr Material ist meist gebraucht, sie arbeitet mit Stoff, Holz, Metall, Kleidung. Daraus schafft sie manchmal filigrane, oft fröhliche Objekte. Einige ihrer Arbeiten sind jetzt im Kunstraum in der Friesenstraße zu sehen.

Alles ist vernetzt: Eine Besucherin in der Austellung von Gabriele Regiert im Kunstraum Friesenstraße. Foto: Ronald Meyer-Arlt

Der etwas sperrige Titel der Ausstellung – „Die Auflösung des Sinns im Ding und dessen zweites Leben im neuen System“ – lässt es gar nicht vermuten, aber: Das künstlerische Recycling von Gabriele Regiert ist oft überraschend und von zarter Poesie durchweht. Aus Mosaikfliesen werden tanzende Gebilde, ein Wollpullover verwandelt sich in einen Stein, Fäden spinnen sich zu sonnenartigen Gebilden und aus Holzlatten und PVC-Resten entsteht eine Art Kaspertheater der Erinnerung.

In der Ausstellung treten die Arbeiten von Gabriele Regiert in Dialoge mit Werken von Maria Lasning, Per Kirkeby und Heinz Mack aus der Sammlung von Gisela Sperling, die den Kunstraum betreibt. Das Zusammenspiel ist ganz licht, ganz harmonisch und immer sehr charmant.

Bis 18. Juni im Kunstraum Friesenstraße 15 in Hannover. Öffnungszeiten: Freitags und sonnabends von 16 bis 19 Uhr.