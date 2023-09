„Klar so weit?“

Burn-out, Hundekot und Hausverbot: Der Fall Marco Goecke im HAZ-Podcast

Demnächst steht die Wiederaufnahme einer Choreografie von Marco Goecke in der Oper an. Der geschasste Ballettchef wollte zu den Proben kommen. Doch daraus wird nichts – und ein HAZ-Interview hat daran einen gewissen Anteil. Die Hintergründe in einer neuen Folge des HAZ-Podcasts „Klar so weit?“