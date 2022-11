﻿Minne für die Sinne: ASP geben ein Akustik-Konzert im Theater am Aegi

Hannover. Die sieben Musiker um ASP lassen den Gothic-Rock im Opener „Was du dir wünscht“ rollen, als wäre das gerade eine groovige Club-Show. Doch es ist ein Gig im Theater am Aegi und die Band hat sich eigentlich einen akustischen Set-Auftrag gegeben. „KreaTour 2022“ nennen sie ihre Akustik-Konzertreise und „dunkelromantische Herbstnächte“ sind dabei inbegriffen. 900 ASP-Fans sind ins Theater gekommen, es ist ein Nachholtermin, gut zwei Jahre alt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es gibt nur einen Weg zu dir“, schwört Alexander „Asp“ Spreng düster im Geister-Bariton. Der Frontmann und schwarz gekleidete Riese mit Irokesenschnitt und einem langen Zopf, spricht erleichtert in die Menge: „Endlich live, nach drei Jahren Vorbereitung!“ Nun, ASP ist nicht nur hoch erfreut, sondern auch sehr fantasievoll: Meeres-Zombies und Einhörner, fabel- und sagenhafte Wesen aus einer anderen Welt werden sauber besungen. Minne für die Sinne.

Mit exzellentem Klang

Die Band verzaubert ihr Publikum, auch mit dem exzellenten Klang. Die Fans sind textsicher, zu der Unplugged-Musik lässt sich hervorragend mitklatschen. Neue Deutsche Härte mal ganz zahm, die „Schwarze Szene“ im Saal ist glücklich. Violinistin Shir-Ran und Johanna am Cello verfeinern die harmonischen Melodien, Schlagzeuger Stefan trommelt ebenfalls nicht schüchtern zu den Mainstream-Refrains. „Tattoo-frei“ sei ASP, sicherlich eine Seltenheit in diesem Genre, „doch das könnte sich ändern, wenn das Publikum heute Abend voll mitgeht“. Eine seltsame Logik, aber was erzählt man nicht alles, wenn man so freundlich ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dunkelromantisch: ASP auf Akustik-Tour im Theater am Aegi. © Quelle: Katrin Kutter

Mittelalter-Folk ist jetzt der Überbegriff, der Dudelsack ist nicht zu überhören. „Gehorche der Stimme“: ASP stoßen einen Krabat-Song an, die sorbische Sage vom Zauberschüler ist ihr großes Thema. Die überwiegend deutschsprachigen Lieder bekommen viel Beifall, die Stimmung ist gut, familiär, friedvoll, man ist unter Freunden.

Diversität auf ASP-Art

Viel Jubel auch nach der Pause. „Stille der Nacht“ ist gefühlt das erste Weihnachtsmärchen in diesem Jahr, allerdings kommt es ohne Geschenke, dafür aber mit einem Violin-Solo. Und so kann eine Veranstaltung auch sein: „Meine Damen und Herren, und alle anderen Kreaturen!“ So geht Diversität bei ASP. Nicht nur dafür gibt es stehende Ovationen.

Von Kai Schiering