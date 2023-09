﻿Nach Abschied von der „heute-show“: Christine Prayon fordert ihr Publikum im Pavillon

Hannover. Als „Abschiedstour“ betitelt Christine Prayon ihr Abendprogramm – und stellt mit dem eigenen inszenierten Abschied von der Bühne zugleich die Frage nach der gegenwärtigen Relevanz von Kabarett. In den ersten Minuten ihres Auftritts im Kulturzentrum Pavillon verkündet die durch die „heute-show“ bekannt gewordene Kabarettistin mit roter Clownsnase, dass sie lediglich für einen kurzen Abschied gekommen sei. Es ist ein zäher, ungefälliger Auftakt, der das Publikum mit seinen eigenen Erwartungshaltungen konfrontiert und mit bewusst zugemuteter Stille spielt.

„Wissen Sie, was Sie für Glückspilze sind, dass Sie sich kein Kabarett anschauen müssen?!“, fragt sie ins Publikum. Denn worüber solle sie denn noch sprechen? Es gebe doch nichts mehr aufzuklären, sagt Prayon weiter. Die Parteien werden von den Wirtschaftsverbänden gelenkt, der NSU habe mithilfe des Verfassungsschutzes zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund umgebracht und ohne mit der Wimper zu zucken habe das Parlament hundert Milliarden Euro in Aufrüstung statt in Bildung investiert.

Kritik plus Witze gleich Kabarett

Kabarett sei immer Kritik plus Witze gewesen, eine Kunstform der Aufklärung, doch wo die Lügen und Falschheiten so transparent einzusehen wären, brauche es diese Kunstform vielleicht gar nicht mehr.

Schlüpft in verschiedene Rollen: Kabarettistin Christine Prayon. © Quelle: Katrin Kutter

Während Prayon diese Fragen als Person der Kabarettkultur stellt, schlüpft sie immer wieder in fiktive Rollen, die überzeichnend populistischen und neurechten Jargon vorführen. In der Figur des fiktiven Fascho-Comedians Grökotz lästert sie getrost dem Motto „Heute wird gelacht und nicht gedacht“ in platter Manier über Diversität ab und attackiert die Cancel Culture. Weil Prayon hier liefert, was man sich gemeinhin unter Kabarett vorstellt, kommt nach der Pause mehr Schwung ins Publikum.

„Das ist kein Diskurs, das ist Mittelalter“

Ein bequemes Programm ist das dennoch nicht. Es ist provokativ und herausfordernd und folgt eher der Maxime: Heute wird gedacht und weniger gelacht. Die Kabarettistin hat nach elf Jahren ihre Rolle in der ZDF-„heute-show“ an den Nagel gehängt, weil die Sendung Andersdenkende immer mehr der Lächerlichkeit preisgebe.

Daran wollte sich Prayon nicht mehr beteiligen, wie sie sagt. Ein Satz des Abends – „Das ist kein Diskurs, das ist Mittelalter“ – hallt noch lange nach. Satire und Kritik seien das Grundfundament des Kabaretts. Aber taugt diese Perspektive, um uns gemeinschaftlich voranzubringen? Nur bedingt. Christine Prayon zeigt, dass Kabarett nicht bei satirischer Kritik stehen bleiben muss, sondern auch Impulse für bessere Alternativen setzen kann.

