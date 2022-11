﻿Die Augenöffnerin: Sissi Perlinger im Pavillon

Hannover. Die Kabarettistin Sissi Perlinger ist auf Abschiedstour. Sie hört allerdings nicht ganz auf, sie wechselt nur Sprache und Land. Statt durch Deutschland zu tingeln, ist es jetzt die ganze Welt, die sie beglücken möchte, und deswegen tritt sie zukünftig nur noch englischsprachig auf.

Das ist ein Verlust für das Deutsche Kabarett. Warum? Diese Frage beantwortete sie bei ihrem Auftritt im Pavillon ganz zum Schluss selber. Weil Kabarett ein Ort der freien und unzensierbaren Rede ist und das Kabarett als Kunstform geschützt ist. Und wenn diese Kunstform der bis zur Gemeinheit zugespitzten Behauptung verschwindet, dann ist auch unsere Gesellschaft auf dem Weg der Verarmung. Die Augenöffner fehlen. Was sie nicht mehr sagte, aber meinte: Dass das Kabarett darbt, weil es auch an guten Nachwuchstalenten fehlt, weil die Low-Level-Variante des Kabaretts, nämlich die Comedy-Show, längst die Herrschaft übernommen hat. In den Medien und im Theater.

Aufklärung im Kleinen

Was verloren geht, hat sie im Pavillon als beeindruckende Lehrstunde konzipiert. Sissi Perlinger ist die Verkörperung einer wach-intellektuellen Gegenwärtigkeit. Ihr ironisches Markenzeichen ist ihre körperbetonte Kleidung im Animal-Print. Die Perlinger ist durchgängig und meist auf sehr humorvoll-sympathische Art kritisch und hat ihr Publikum immer im Visier. Gehüllt in kleine Geschichten versucht sie, das Projekt der Menschheits-Aufklärung im Kleinen weiterzuführen.

Mal spielt sie ihre Nachbarin, die mit gut verständlichem Bayrisch die Weltlage kommentiert, mal zaubert sie ein ganzes Ensemble auf die Bühne, wenn der türkische Gemüsehändler mit dem Neo-Nazi und der alten Dame aus Hamburg ins Gespräch kommt und Perlinger damit die Absurditäten des Alltags aufs Korn nimmt.

Auf die Abgründe des Lebens fokussiert

Sie singt und begleitet sich dazu auf der Gitarre, präsentiert Moritaten über mehrere Oktaven, und das soulartig bis operettenhaft, und ist stets mit Freude auf die Abgründe des Lebens fokussiert. Sie wird zum Gorilla und sinniert auf dem Tisch hockend über die Menschen, die bei ihr hochköstlich zur ganzen Menschheit werden, oder sie überlegt, ob die Fleischwurst die Zigarette der Zukunft sein wird. Und auf den Verpackungen dann ähnliche Bilder prangen werden. Oder sie kommt auf die Idee, dass das, was früher die Funktion des Internats war – Eltern schickten ihre Kinder dorthin, damit endlich wieder mehr Ruhe zu Hause einkehrt – jetzt kostengünstiger vom alle sedierenden Internet abgelöst worden ist.

Und sie überlegt, ob man die Welt nicht mit Östrogenen überfluten sollte, damit sie vom dominanten männlichen Testosteron erlöst wieder die Chance hat, freier zu atmen. Sissi Perlinger wird der deutschen Kabarett-Szene tatsächlich fehlen.

Von Frank Kurzhals