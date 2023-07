﻿Auf den Spuren von Moses und Taps: Larissa Kikol war mit Sprayern unterwegs

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst mal eine ganz grundsätzliche Frage: In Ihrem Buch schreiben Sie immer von Graffitis. Ist das nicht falsch? Eigentlich heißt es doch im Singular Graffito und im Plural Graffiti. Oder?

Da scheiden sich die Geister. Ich habe mich für die gängige Version entschieden, die auch in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist.

Sie haben drei Jahre lang berühmte Sprayer wie die 1UP-Crew oder Moses und Taps begleitet. Ist Graffiti für Sie ein Lebensprojekt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja. In meinem Buch erzähle ich von meinen Reisen durch Deutschland, von meinen Besuchen bei den Sprayern und auch von den Arbeiten, die sie anfertigen. Daneben bin ich noch meiner eigentlichen Arbeit als Kunstwissenschaftlerin nachgegangen. Aber ja, man kann sagen, dass das ein Lebensprojekt für mich war.

Sie sind den Sprayern ganz nah gekommen. Hatten die keine Angst, dass Sie etwas verraten, was Sie nicht verraten sollten?

Doch, am Anfang war da auf jeden Fall eine Menge Vorsicht zu spüren. Ich habe natürlich aufgepasst, dass ich nichts über die Sprayer verrate. Deshalb habe ich auch nie ihre Stimmen aufgenommen, sondern alles immer schön mit Kugelschreiber in meinen Notizblock geschrieben. Irgendwann war aber so viel Vertrauen da, dass ich sie auf ihren Aktionen begleiten konnte.

Verraten Sie uns etwas über Moses? Der ist ja in Hannover durch seine Arbeiten recht präsent. Man erzählt sich hier, er habe mal in Hannover-Linden gewohnt. Stimmt das?

Das weiß ich nicht.

Das glaube ich nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich weiß auf jeden Fall, dass er sehr mit Hannover verbunden ist. Ich habe ihn in Hamburg getroffen und im Ruhrgebiet. Aber wo er lebt, das kann ich nicht sagen.

Noch eine Frage zum Verrat: Bei Ihrem Porträt der Berliner Gruppe 1UP schreiben Sie über die Arbeit an einem Wholetrain, also einen Zug, der über alle Waggons komplett besprüht wurde. Da waren ungefähr 30 Leute beteiligt. Wie geht das? Wieso ist da keiner dabei, der der Polizei einen Tipp gibt?

Das liegt daran, dass bei 1UP die Freundschaft untereinander sehr gefestigt ist. Die nehmen auch nicht schnell neue Leute auf, sondern tasten sich vorsichtig an neue Mitglieder heran. Diese Freundschaft und dieses Vertrauen habe ich anderswo im Kunstbetrieb nie erlebt.

Soll Roman und Dokumentation zugleich sein: Larissa Kikols Buch „Signed“. © Quelle:

Sie schreiben in Ihrem Buch oft davon, dass das einzelne Werk oft gar nicht so im Mittelpunkt steht. Bei Graffiti scheint auch etwas anderes wichtig zu sein. Der Adrenalinkick, die Dramatik oder eben auch der Zusammenhalt der Gruppe. Das Kunstwerk tritt da fast in den Hintergrund.

Ich komme ja aus dem Theaterbereich. Ich habe in Berlin Dramaturgie studiert, und so habe ich vielleicht einen besonderen Blick auf die Parallelen von Graffiti und Theater. Es gibt da etwa diesen Wechsel zwischen dem Meditativen und der Dramatik: Stundenlang beobachten die Sprayer im Gebüsch das Gleis, dann geht es plötzlich raus in die dynamische Aktion. Man hat es hier mit Sinneszuständen zu tun, die superspannend sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie feiern das in Ihrem Buch sehr. Kann es sein, dass Sie zu sehr Fan sind?

Natürlich habe ich eine große Sympathie für Graffiti. Natürlich hat mich das in all den Jahren, in denen ich mich damit beschäftigt habe, positiv berührt. Und natürlich musste ich Distanz aufgeben, um überhaupt so nah ranzukommen. Ich hatte auch von Anfang an kein kritisches Buch im Sinn. Es ist ein Roman.

Naja. Es ist schon etwas anderes als ein Roman. So wie Sie es geschrieben haben, wirken die Begegnungen mit den Sprayern gar nicht fiktiv. Das klingt alles sehr dokumentarisch.

Vielleicht ist es halb Roman, halb Dokumentation.

Das sagen Sie jetzt, um sich juristisch in Sicherheit zu bringen. In dem Buch schreiben Sie ja auch von eigenen Mal- und Sprayerlebnissen.

Ich sage das auch, um klarzumachen, dass es sich nicht um ein kunstwissenschaftliches Sachbuch handelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer fährt, sieht nichts: Arbeit der „1UP-Crew“. © Quelle: Larissa Kikol/„Signed“

Auffällig ist, dass Sie in Ihrem Buch jedes Graffito gut finden. Dabei gibt es in der Wirklichkeit doch eine Menge wirklich schlechter Graffiti. Warum kommen die bei Ihnen nicht vor?

Das ist genauso wie in der Malerei. Es gibt sehr viele Menschen, die malen. Und es gibt eine Menge schrecklicher Leinwände, die dabei herauskommen. Ich habe mich auf positive Beispiele konzentriert, weil es einfach mehr Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Aber auch die Graffiti, von denen viele sagen, dass das bloß Geschmiere sei, interessieren mich. Ich mag die Tags, das Schnelle, das Unsaubere. Das gilt auch für die Kunstgeschichte; mich interessiert die Art brut, der Neoexpressionismus, die Wilde Malerei.

Können Sie sich eine Welt ohne Graffiti vorstellen?

Die wäre aber traurig. Das würde Diktatur bedeuten oder starke Gentrifizierung. Eine Stadt, die durchgentrifiziert ist, wäre für mich eine tote Stadt. Eine Stadt braucht einfach Räume für Subkulturen.

Könnten Sie sich nicht eine Stadt vorstellen, die so schön ist, dass es überhaupt keinen Anlass für Graffiti mehr geben würde?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich glaube, da unterschätzt man den menschlichen Trieb, Spuren des eigenen Ausdrucks zu hinterlassen.

© Quelle: Handout

Es gibt ja auch Sprayer, die mit Graffiti aufgehört haben und das Ganze im Rückblick als eine irgendwie pubertäre Aktion betrachten. Ist Graffiti etwas, aus dem man herauswachsen kann?

Natürlich gibt es Leute, die das mal ausprobiert haben und jetzt nicht mehr machen. Das gibt es ja auch beim Gitarrespielen. Andere machen es dafür hauptberuflich.

Graffiti gibt es ja schon eine ganze Zeit. Kann es sein, dass diese Ausdrucksform den Zenit ihrer Beliebtheit schon überschritten hat? Wird es nicht irgendwann langweilig, Züge anzumalen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das glaube ich nicht. Man malt ja nie dasselbe auf dem Zug. Moses und Taps haben mal eine rote S-Bahn umgemalt, so dass sie nachher einen etwas helleren Rotton hatte. Da haben wir es mit Konzeptkunst zu tun. Man kann ja immer wieder neue Ideen haben. Das hört nie auf.

Graffiti ist nicht gerade billig. Ist Graffiti heute eine Beschäftigung für saturierte Mittelschichtkinder, die finanziell ein sorgenfreies Leben haben?

Ich kenne da ganz unterschiedliche Leute: Hartz-4-Empfänger genauso wie gut verdienende Anwälte. Das geht durch alle Schichten.

Feierabend: Sprayer auf dem Heimweg. © Quelle: Martha Cooper/„Signed“

Was hat Sie eigentlich an der illegalen Kunstwelt besonders gereizt?

Dass ich es hier mit einer anderen Art der Freiheit zu tun hatte. Das Leben nach der Norm kann ja auch Angst machen. Was ich bei den Sprayern gefunden habe, waren Momente der Erleichterung. Und die Erkenntnis, dass es auch ein anderes Leben gibt als das, was wir so für normal halten.

HAZ