﻿ „Auf nach Doggerland!“ Santiano kommt in die ZAG-Arena Hannover

Hannover. Eine der erfolgreichsten deutschen Bands des vergangenen Jahrzehnts geht im kommenden Jahr auf Tour und macht dabei auch in Hannover Station. Die Shanty-Rocker Santiano sind mit ihrer „Auf nach Doggerland!“-Tour am Sonnabend, 13. April 2024, in der ZAG-Arena Hannover zu Gast. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 49,50 und 89,50 Euro. Vorverkaufsstart ist am 11. August um 10 Uhr.

Die Tour beginnt am 10. April in Schwerin, am 11. April spielt die Gruppe in Leipzig, Hannover ist dann die dritte Station. Das Programm soll nach Angaben des Veranstalters eine Art „Erkundungsfahrt in Richtung des sagenumwobenen Doggerlands“ sein. Das Thema Doggerland beschäftigt die Band auch auf ihrem neuen Album, das Anfang Oktober erscheinen soll. Santiano verbindet kraftvollen Rock mit Shanty, Irish-Folk und Pop.

