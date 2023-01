﻿Das könnte das Aufregerbuch des Jahres werden: Der Briefroman „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban

In ihrem Briefroman „Zwischen Welten“ lassen Juli Zeh und Simon Urban eine Bäuerin in Brandenburg und einen Hamburger Journalisten die Debatten unserer Zeit führen.

Autorenteam: Simon Urban und Juli Zeh in einer Landschaft, in der Romanfigur Theresa ums Überleben kämpft.

Hamburg. Beinahe war es amüsant. Kurz bevor ihr gemeinsamer Roman „Zwischen Welten“ in die Läden kam, haben Juli Zeh und Simon Urban der „Neuen Zürcher Zeitung“ ein Interview gegeben. Und prompt lief Twitter heiß, landete „Juli Zeh“ neben „#Impfschäden“ und „Melnyk“ in den Trends. Sie hat sich zu Ausgangssperren, Flüchtlingspolitik und zu den 90ern geäußert. Womöglich war der Shitstorm ein Reflex auf die Überschrift: „Zwischen Woken und Querdenkern“. Zwei Pole, zwischen denen auch der Roman festgemacht werden könnte. Wenn es denn so einfach wäre.

Um solche Hetzjagden geht es in dem Buch. „Wenn öffentliche Kommunikation der Treibstoff der Polarisierung ist, wird man die fortschreitende Polarisierung nicht mit öffentlicher Kommunikation stoppen können“, schreibt Stefan an Theresa. Einer der kernigen Sätze, die näher an den Diskurs rücken als ans Literarische. Nach Juli Zehs Romanbestsellern „Unterleuten“ und „Über Menschen“ folgt „Zwischen Welten“ dem Muster, dass Zeh den Puls der Gesellschaft wie eine Medizinerin fühlt.

Dem Wandel des gesellschaftlichen Klimas auf der Spur

Co-Autor Simon Urban und sie wurden 1975 und 1974 geboren, haben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert. In seinen Romanen „Plan D“, „Gondwana“ und „Wie alles begann und wer dabei umkam“ hat Urban mehr Fantasie einsetzen können, als jetzt nötig ist, wenn zwei Protagonisten dem Wandel des gesellschaftlichen Klimas auf der Spur sind, bevor sie sehr verschieden damit umgehen. Das Potenzial, beide Autoren misszuverstehen, ist groß.

Juli Zeh ist Jahrgang 1974, Simon Urban Jahrgang 1975. © Quelle: Peter von Felbert

Der Briefroman wird in E-Mails ausgetragen und Messenger-Nachrichten: erst via Whatsapp, später Telegram. Eine übergeordnete Stimme benötigen Theresa Kallis und Stefan Jordan nicht, sie moderieren sich selbst. Das wirkt nur zu Beginn etwas plump, wenn die Geschichte eine Ausgangslage braucht. Vor 20 Jahren haben sie am WG-Küchentisch in Münster versucht, die Welt zu verändern. Dann verloren sie sich aus den Augen bis zu einem zufälligen Treffen jetzt in Hamburg, wo sie heftig stritten. Dabei soll es nicht bleiben.

„Du produzierst Luftblasen“

Sie (43) arbeitet in einem „der ältesten und notwendigsten Berufe der Welt“: als „Vorstand der Kuh & Co. Schütte e.G.“ im fiktiven Landkreis Plausitz (die Orte Bracken und Unterleuten liegen um die Ecke). „Achtzig Kilometer von Berlin, 451 Einwohner, 28 Prozent AfD.“ Den Hof hat Theresa vom Vater übernommen, sie ist glücklich mit Basti verheiratet, ihre Söhne sind acht und zehn. Spöttisch bis boshaft kommentiert sie die Larmoyanz des Freundes, den sie Weichei nennt. „Du produzierst Luftblasen und versuchst, dich darin zu Hause zu fühlen“, schreibt sie.

Stefan (46), Single, genießt den Posten als Kulturchef und stellvertretender Chefredakteur der traditionsreichen Hamburger Wochenzeitung „Bote“. Er gendert konsequent bis zur „Großstädter*innenromantik“. Mit Pathos schulmeistert er über jede seiner späten, für ihn aber neuen Erkenntnisse.

Juli Zeh und Simon Urban haben beide am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert © Quelle: Peter von Felbert

Beide werden nachts von Existenzsorgen wachgehalten: die Milchbäuerin in der Gegenwart einer von allen Seiten gefährdeten Landwirtschaft. Der Topjournalist die Zukunft betreffend, in die er keine Kinder setzen würde, „nicht, solange wir die globalen Probleme nicht gelöst haben“.

Zehn Monate umspannt der Roman, zügig entladen sich die Spannungen zwischen Frau und Mann, Dorf und Stadt, Realität und Scheinwelt. Mit Ironie (sie) und narzisstisch konnotierter Polemik (er) kommunizieren die beiden offen und schonungslos gegeneinander. Eventuelles Miteinander wird umgehend ausgehebelt, das Reden nimmt hochtourig Fahrt auf, die sich überschlagenden Ereignisse gehen auf ganz andere Weise an die Substanz. Das ist eigentlich zu viel, um den Romanfiguren mehr psychologische Tiefe geben zu können, was dennoch in kleinen Beziehungsszenen gelingt.

Bitter bis köstlich

Auf jeden Fall bringt das Spannung in die Geschichte, die Zeh und Urban gemeinsam geschrieben haben, wie sie sagen, und nicht in briefpartnerschaftlicher Rollenverteilung. Mal scheinen ganze Passagen in Rage diktiert, mal lockert Witz den Gefühlsstau. Einiges wollten sie wohl einfach mal loswerden.

Bitter bis köstlich geraten die Beschreibungen der Medienrealität. Stefans Chefredakteur hebt ein auf Rufmord basierender Shitstorm aus dem Sessel. Den Todesstoß besorgt ein „berüchtigter TV-Satiriker und investigativer Aufklärer“ namens André Hennen, der mehr zerstört als jegliches Vertrauen in die Vernunft.

Zu den Aufregerthemen gehören neben Klimawandel und Agrarpolitik Gendergerechtigkeit und ein mit Aktivismus vermischter Journalismus. Zwei 19-jährige Klimaaktivisten verantworten eine ganze Ausgabe des „Boten“, was Stefan sogar noch durchgesetzt hat, bevor es ihm selbst an den Kragen geht. Wer die Herausforderung annimmt, in die eigenen Luftblasen zu stechen, kann bei dieser Lektüre viel Spaß haben.

Juli Zeh, Simon Urban: Zwischen Welten. Roman. Luchterhand; 448 Seiten, 24 Euro

Von Janina Fleischer