﻿„Das macht’s so viel Spoaß!“ Wanda begeistern im Capitol

Vor mehr als zwei Jahren war das Konzert geplant – jetzt wurde der Nachholtermin von Wanda im Capitol zum echten Fest für die Fans der Band aus Wien.

Hannover. Der Opener „Rocking in Wien“ rollt wie eine Hymne von Falco durch den Saal, und bei „Bussi Baby“ geht die Band Wanda dann schon in die Vertikale: Beste Stimmung von Minute eins an, Energie mit Indie-Rock, und Knaller-Song Nummer drei – „Jurassic Park“. Wanda sind nicht schüchtern, sie packen ihre Show an den Hörnern. Das ist eine starke Konzerteröffnung, keine Band of Beaus, eher eine Band der Typen, so ist das Sextett.