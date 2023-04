﻿Eine Lehrstunde in Lässigkeit und Intensität: Kari Bremnes im Pavillon

Hannover. Vor fünf Jahren war die norwegische Sängerin Kari Bremnes zuletzt in Hannover zu Gast. Damals hat sie ihr neues Album „Det Vi Har“ vorgestellt. Jetzt steht sie – nachdem der Auftritt zweimal pandemiebedingt verschoben wurde – wieder auf der Bühne des Pavillons. Und wieder kommen die meisten Lieder von „Det Vi Har“, was auf Deutsch soviel wie „Was wir haben“ heißt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber warum auch nicht? Das Album ist stark, es ist keine Bestandsaufnahme, sondern nach vorn gerichtet, und es hat einige große Songs, die tanzbar sind, die lässig nach vorn drücken und doch einen liedhaften Kern haben. Das Publikum im voll besetzten Pavillon wippt mit den Knien. Manchmal wird sogar ein wenig im Takt mitgeklatscht.

„Music is about feelings“

In einer ihrer charmanten – auf Englisch mit deutschen Einsprengseln gehaltenen – Zwischenansagen wundert sich die Sängerin, dass so viele Menschen in Deutschland in ihre Konzerte kommen und ihr so begeistert folgen würden. Schließlich singt sie ja norwegisch, und es gibt keine Simultanübersetzung. Aber sie liefert in ihrer Ansage auch eine Erklärung für die Begeisterung trotz Sprachbarriere: „Music is about feelings“. Stimmt. Aber neben den Gefühlen gibt es noch etwas anderes: diese Stimme. Die ist groß und mächtig, ohne je auftrumpfend zu sein. Kari Bremnes trägt ihre Balladen mit dieser faszinierenden dunkelstrahlenden, stählernen, aber nie harten, glockenklaren, aber nie klirrenden, eisigen, aber doch nicht kalten Stimme vor. Es ist eine erstaunliche Stimme. Man kann ein bisschen süchtig danach werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Show ist klanglich opulent, aber optisch eher gebremst. Sie Sängerin steht an der Rampe und singt. Sie bewegt sich nur ein bisschen, ihre Gesten sind fein abgezirkelt, ihr Tanzen ist introvertiert und ziemlich cool. Bremnes’ Auftritt ist eine Lehrstunde in Lässigkeit und Intensität. Vielleicht hoffen die vielen Lehrerinnen und Lehrer im Publikum, dass ein bisschen davon auf sie abfärben möge. Die Präsenz von Bremnes ist jedenfalls phänomenal. Sie muss nichts erzwingen, alles ist ganz selbstverständlich da und hat eine unglaubliche magnetische Wirkung.

Lesen Sie auch

Die ist so stark, dass man ihr und ihrer Band manche bombastische Klangkleisterei ebenso leicht verzeiht wie auch dem Showgestalter den unermüdlichen, tatsächlich fast 100-Minuten dauernden Einsatz der Nebelmaschine. Am Ende: zwei Zugaben, Applaus im Stehen.

Am Donnerstag, 4. Mai, ist die Vicky Kristina Barcelona Band mit Songs von Tom Waits um 20 Uhr im Pavillon zu Gast.