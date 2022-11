﻿Das Leben in Rente: Schau zeigt den Menschen als Datenquelle

Der Mensch und seine Daten: Eine Ausstellung an der Hochschule Hannover zeigt, was wir über uns selbst wissen können. Ob wir wollen oder auch nicht.

Hannover. Unser Leben besteht aus Daten. Daten machen lokale und globale Prozesse steuerbar, Klimawandel beweisbar, Krankheiten beherrschbar, Schlaf messbar und Jeff Bezos reich. Aber eine Fotoausstellung über Daten? Wie soll man dieses unfassbare Thema eingrenzen? Gar nicht, hat sich Lars Bauernschmitt gedacht. Und seine Fotostudierenden an der Hochschule einfach mal machen lassen. Herausgekommen ist die Schau „(M)ein Leben als Datenquelle“, die bis zum 11. Dezember im Atrium des Design Centers der Hochschule an der Expo-Plaza zu sehen ist. Zwölf Arbeiten sind herausgekommen, man könnte auch sagen übrig geblieben, denn anfangs, so Fotoprofessor Bauernschmitt, waren es rund 60 Studierende, die in das Semesterprojekt gestartet waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlen wecken Erinnerungen

Der freien Vorgabe entsprechend – Grundlage sollten selbst erhobene Daten sein – leuchtet das Ausstellungsergebnis sehr weiträumig in das große Feld der Datenvisualisierung, und meistens fängt es im persönlichen Umfeld an. Das ist am spannendsten bei Kristina Kaysen, die das Leben ihres verstorbenen Vaters anhand seiner Rentenzahlungen nachvollzogen hat. Die bekam sie in Listenform zugeschickt, nachdem sie Halbwaisenrente beantragt hatte. „Plötzlich“, beschreibt sie die Situation, „hielt ich das Leben meines Vaters in Zahlen in den Händen.“ Da steht dann: „02.10.1961 – 31.12.1961: 1495,49 DM“. Und so weiter und weiter, jahrzehntelang. Doch diese denkbar emotionsloseste Form, ein menschliches Leben nachzuvollziehen, eben trockene Zahlen, weckten bei der Tochter plötzlich Erinnerungen. Kristina Kayser begann, die Zahlen mit Fotos, Ausweisen oder einem Lehrbrief zu verknüpfen, die nun die meterlangen Listen mit Zahlenkolonnen einrahmen.

Lange Listen, langes Leben: Kristina Kayser und das Arbeitsleben ihres Vaters in Zahlen – und hinzugefügten Bildern. © Quelle: Uwe Janssen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Einen ganz anderen Ansatz hat Alex Martin gewählt. Er hat anderthalb Jahre lang Einkaufsbons gesammelt, die Preise verglichen und deren Entwicklung im Zeichen von Corona, Krieg und Inflation visualisiert. Allerdings nicht in Preiskurven, sondern per aufwendig in Szene gesetzten Mehlhaufen, Eiern oder Frühlingszwiebeln. Also nicht, wie viel mehr Geld gebe ich für die Ware aus, sondern wie viel weniger Ware bekomme ich für das Geld. Man könnte auch sagen: Tortendiagramme mal anders. Schmackhafter auf jeden Fall.

Regenschirm oder nicht?

Es gibt Arbeiten zur Luftqualität in unterschiedlichen Bereichen unserer täglichen Umgebung, über Onlineshopping und darüber, welche Werbung unseren Datenspuren folgend ganz gezielt auf unseren Smartphones landet. Es geht um Schlafanalyse („32 Minuten tief“) und eine WG-Suche als Datenshow. Lars Wilke und Mai Schiller haben verschiedene Musikplaylisten wieder und wieder gehört und aufgeschrieben, was das emotional mit ihnen macht. Vielsagender Titel der Arbeit: „Dauermoll“.

Mit der Ausstellung ist ein Symposium verbunden, das sich am 24. und 25. November mit den unterschiedlichen Formen von Datenvisualisierung befasst, den „Werkzeugen der Erkenntnis“, wie es im Titel heißt. Aus Sicht von Anwendern, Herstellern und der Wissenschaft können das ganz unterschiedliche Anforderungen sein. Während auf der einen Seite globale Strukturen über lange Zeiträume sichtbar gemacht werden sollen, haben andere Daten unmittelbaren Einfluss auf den Alltag. „Die Wetterkarte zum Beispiel“, sagt Organisator Martin Scholz, „da geht es einfach um die Frage: Nehme ich den Regenschirm mit oder nicht“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ausstellung ist bis zum 11. Dezember täglich außer sonntags im Design Center, Expo-Plaza 2, zu sehen. Das Symposium mit elf Fachvorträgen startet am 24. November um 10 Uhr (bis 18 Uhr) und am 25. November um 9.30 Uhr (bis 15.30 Uhr) im Hörsaal des Design Centers. Zusätzlich ist es als Youtube-Stream abrufbar. Weitere Infos unter kurt-schwitters-symposien.de