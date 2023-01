﻿„Birthday“ im Schauspielhaus Hannover zeigt den Alltag im Iran – und die Hoffnung

Hannover. Von der Decke hängen Luftballons und Girlanden. Der Tisch ist mit Blumen geschmückt und einer Torte, die beinahe so groß ist wie das Mädchen dahinter. Ein wenig schüchtern sieht sie aus in ihrem rosa Tüllkleid, vor allem aber voller Hoffnung. Genau eine solche Hoffnung soll das Foto auch ausstrahlen, weil sie nämlich bitter nötig ist: im Iran, wo dieses Bild vor vielen Jahren entstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein Bild aus der Kindheit der deutsch-iranischen Regisseurin Mina Salehpour. Sie selbst ist dieses schüchterne Mädchen auf dem Foto; das Bild, das nun in der Ausstellung „Birthday“ im hannoverschen Schauspielhaus zu sehen ist, zeigt ihren vierten Geburtstag und eine trügerische Idylle.

Gefragte Regisseurin: Mina Salehpour © Quelle: Katrin Ribbe

Schon damals sind in ihrem Geburtsland Menschen gestorben, erzählt sie. „Es war Golfkrieg; ich kann mich noch gut an die Übungen erinnern, wenn wir uns zum Schutz vor Bomben unter dem Tisch verstecken mussten.“ Als nun im Iran die Proteste begannen und damit seitens des Regimes die Massenverhaftungen und die Hinrichtung von Demonstrierenden, kam ihr dieses Foto wieder in den Sinn: als Bild dessen, was der Iran auch sein könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der hannoverschen Fotografin Katrin Ribbe konzipierte die heute 37-jährige Wahlberlinerin die Ausstellung „Birthday“. Gezeigt werden Fotos einer vermeintlich heilen Welt, derzeit 15 Bilder von iranischen Kindergeburtstagen, eingereicht von Landsleuten im Exil. Die Sammlung soll noch wachsen. Die Motive setzen dem westlichen Blick auf finstere Mullahs und zwangsverschleierte Frauen ungezwungenen Alltag entgegen, eine so poetische wie subversive Arbeit.

Salehpour möchte Öffentlichkeit herstellen

Salehpour kann das: Sie, deren Familie 1994 nach Deutschland emigrierte, avancierte in Hannover unter der Intendaz Lars-Ole Walburgs zu einer der gefragtesten Regisseurinnen des Landes. Ihre fantasievollen und bildgewaltigen Inszenierungen von „Peter Pan“, Jonathan Safran Foers „Extrem laut & unglaublich nah“ oder F. Scott Fitzgeralds „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ haben sich in die hannoversche Theatergeschichte eingeschrieben. Inzwischen arbeitet sie auch regelmäßig in Skandinavien und Kanada.

Nun nutzt sie ihre Mittel, um mit positiven Bildern auf das Leid der Demonstrierenden im Iran hinzuweisen. Regelmäßig spreche sie mit Verwandten, Freunden und Kollegen dort. Der Tenor: „Wir müssen Öffentlichkeit herstellen. Jedes Bild hilft.“ Die Ausstellung, die im hannoverschen Schauspielhaus beinahe etwas versteckt im oberen Foyer hängt und nur für das zahlende Theaterpublikum zugänglich ist, soll noch anderswo angezeigt werden.

Im oberen Foyer: Blick in die „Birthday“-Ausstellung im Schauspielhaus. © Quelle: Copyright: Birthday/Mina Salehpour und Katrin Ribbe

Den Anfang macht ab 14. Januar das Düsseldorfer Schauspielhaus. Dann feiert dort Salehpurs jüngste Regiearbeit, „Die fünf Leben der Irmgard Keun“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, ihre Uraufführung. Weitere Theater aus anderen Ländern und Städten hätten ebenfalls Interesse bekundet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Salehpour ist es vor allem wichtig, den etwas beschränkten westlichen Blick zu weiten. „Das ist keine Kopftuchrevolution!“, betont sie. „Es geht viel weiter; queere Themen und die Klimabewegung spielen dort eine mindestens genauso große Rolle. Diese Generation will eine wirklich neue Gesellschaft schaffen.“

Lesen Sie auch

Die „Birthday“-Fotos stehen für sie daher auch sinnbildlich für die Geburt einer solchen neuen Gesellschaft. Sie hat keinen Zweifel daran, dass das gelingt. „Ich kann bei aller Fantasie nicht vorstellen, dass diese Bewegung aufgibt“, sagt sie. „Es gibt nichts, wohin sie zurückkehren kann.“

„Birthday“ ist bis auf weiteres im oberen Foyer des Schauspielhauses zu sehen. Mina Salehpour und Katrin Ribbe nehmen weitere Fotos an. Diese können im Schauspiel Hannover abgegeben oder per Mail gesendet werden an kommunikation@staatstheater-hannover.de.

In Solidarität mit der Bewegung im Iran veranstaltet das Schauspiel Hannover am 15. Februar ab 19.30 Uhr die Lesung „Die Unbeugsamen“. Vorgetragen werden Texte von Autorinnen und Autoren aus dem Iran.