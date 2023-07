﻿Kestner Gesellschaft erinnert an legendären El Lissitzky

Hannover. Es war auch eine Zeit der Utopien und der Maßlosigkeiten. Da wollte man mithilfe der Kunst mal eben den „Sieg über die Sonne“ feiern. Was man immerhin erreichte, war ein Sieg der Kunst über das triste Dasein. Der Mann, der dafür steht, ist der legendäre russische Künstler El Lissitzky (1890-1941), der auf engste mit der Kestner Gesellschaft verbunden.

Vor 100 Jahren haben beide mit seiner ersten bedeutenden Ausstellung (damals in der Königsstraße 8) Kunstgeschichte geschrieben. In Erinnerung an dieses besondere Ereignis richtet ihm die Kestner Gesellschaft nun eine Party der besonderen Art aus, verbindet die Erinnerung an die Schau von 1923 mit 16 zeitgenössischen Künstlern, die sich El Lissitzky auf teils höchst überraschende Weise verbunden fühlen. Alles unter dem imposanten und auch ein wenig verwegenen Titel: „Der neue Mensch, der Ansager, der Konstrukteur. El Lissitzky: Das Selbstbildnis als Kestner Gesellschaft“.

Man muss schon Zeit mitbringen für die überwältigende Menge an Ausstellungsstücken – den Zeichnungen, Entwürfen, Lithografien von El Lissitzky, den Modellen seiner Figuren (aus der Typo-Mappe „Sieg über die Sonne“), einem nachgebildeten Proun-Raum, einer begehbaren Kunstzelle, die per konstruktivistischer Wandskulpturen den Betrachter in einen anderen Zustand versetzen soll – eine Art Merzbau transportabler Art, der vom niederländischen Van Abbe Museum ausgeliehen wurde. Angereichert wird die Ausstellung durch geistesverwandte Künstler wie Lajos Kassák (1887-1967), Nikolai Suetin (1897-1954) und natürlich Kurt Schwitters (1887-1948).

Der Plattenspieler an der Wand: Künstlerin Susanna Sachsse und ihre Hommage an El Lissitzky. Foto: Rainer Droese © Quelle: Rainer Droese

Das Ganze wirkt wie ein Mash-up aus mehr als 100 Werken von 1919 bis heute – mit einem hohen Erlebnisfaktor, für den beispielsweise die Installation „History of the future on your lap“ von Susanna Sachsse steht. Da fordert ein Lautsprecher, eines der bevorzugten Geräte von El Lissitzky, den Besucher auf, sich eine rätselhafte Single-Schallplatte auszusuchen und auf den senkrecht an Wand befestigten Plattenspieler zu legen, den Arm abzusenken (funktioniert auch hängend) und sich dann unter eine lebensechte Laterne zu begeben, das Ohr an den Mast zu pressen und den Synthie-Klängen der Los-Angeles-Band Xiu Xiu (sprich: Schu Schu) zu lauschen. Poetisches Spiel mit einer rückwärtsgewandten Technik, die dafür steht, dass es heute doch eher darum geht, statt eine neue Welt zu schaffen, die alte doch erst mal zu erhalten.

Neuer Mensch und Konstrukteur

Dass man dafür die Kraft der Utopie dringend braucht, dafür stehen die heute noch höchst aufregenden Entwürfe von El Lissitzky, die den Dreisatz der Ausstellung einlösen.

Der neue Mensch: Das war das Ziel der damaligen Avantgarde, mithilfe der Kunst eine neue Welt zu schaffen, das Alte überwinden, den Sprung in Richtung Utopie, und bei El Lissitzky hieß das auch, in Richtung Kommunismus, zu wagen.

Der Ansager: Das war El Lissitzky, indem er ein grundlegend neues Vokabular in Sachen formaler Sprache der Kunst schuf.

Der Konstrukteur: El Lissitzky war „ein Gott für uns Architekten“, wie es die Wiener Architektengruppe „Next Enterprise“ formuliert, die die besondere Ausstellungsarchitektur in der Kestner Gesellschaft verantwortet, mit Holzkonstruktionen arbeitet oder auch mit heiklen Spiegelkonstruktionen, deren Durchschreiten man erst einmal wagen muss.

Einfach mal in Kunst baden: Das fiel der Gruppe Beaster zu El Lissitzky ein. Foto: Rainer Dröse © Quelle: Rainer Droese

Hier kommt Sophie Küppers zu Wort

Zu den herausragenden jungen Künstlern gehört Fernanda Fragateiro, sie hat metallene Gedankenblitze gestaltet, filigrane, glänzende Skulpturen, die hoch unter die Decke der oberen großen Halle reichen. Und gleich daneben steht der riesige Kubus von Marysia Lewandowska, die die Lissitzky-Ehefrau Sophie Küppers fiktiv zum Leben erweckt mit einer Rede zur Eröffnung der diesjährigen Ausstellung (der Text liegt zum Mitnehmen bereit): „Meine Damen und Herren, wir müssen absolut modern sein!“

Das galt für El Lissitzky auch, wenn es vor 100 Jahren ums Geldverdienen ging. Denn der sowjetische Konstruktivist arbeitete dann schon mal für Kapitalisten, um ihnen zu einem höheren Umsatz zu verhelfen. Er machte Werbung für Pelikan. In Schaukästen sind seine auch heute noch auffälligen Entwürfe zu sehen, im Dienste eines Schreibgeräts, das El Lissitzky auch selbst gern nutzte.

Bis 1. Oktober. Eröffnung: 7. Juli ab 19 Uhr.

Etwas Neues für die Wand Die Kestner Gesellschaft fährt groß auf, zusätzlich zur El-Lissitzky-Schau gibt es noch weitere drei Ausstellungen: Im Projektraum zeigt die britische Künstlerin Ella Walker unter dem Titel „Chorus“ in feiner mittelalterlich inspirierter Malerei Tanzszenen wie aus der Commedia dell’Arte. Das Café „Tender Button“ hat eine filigran-elegante Wandskulptur der polnischen Künstlerin Marlena Kudlicka bekommen – inspiriert durch menschliche Gedankenprozesse, die hier eine Form bekommen haben. Und das Künstlerduo John Wood und Paul Harrison hat der Kestner Gesellschaft eine neue Wandarbeit für die Außenfassade spendiert, da ist jetzt zu lesen: „something on the front of a building“ ... was sonst.

