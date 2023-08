Dagmar Brand ist nicht nur als Kunstvermittlerin, sondern auch als Künstlerin tätig. Und zwar sehr produktiv, wie eine große Ausstellung im Kubus und in der Galerie vom Zufall und vom Glück in Hannover zeigt.

Hannover. Sie sorgt dafür, dass Kunst entsteht. Und zwar auf durchaus verschiedene Weise. Dagmar Brand, die gerade ihren 80. Geburtstag feiern konnte, ist Kuratorin und präsentiert Werke von Künstlerinnen und Künstlern – die vornehmlich aus Hannover kommen – in regelmäßigen Ausstellungen in der Eisfabrik. Sie hat Ausstellungen im Edelhof Ricklingen und in verschiedenen Gärten in der Güntherstraße kuratiert. Ohne sie wäre Hannover ein bisschen langweiliger und trauriger.