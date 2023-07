﻿Ausstellungen an Leibniz-Uni Hannover: Was moderne Wissenschaft von Leibniz lernen kann

Hannover. Als Leibniz geboren wurde, galt die Bibel noch als höchste Autorität auf dem Feld der Erdgeschichte: Der irische Bischof James Ussher hatte 1650 aus Angaben des Alten Testaments praktisch zweifelsfrei errechnet, dass die Welt am 23. Oktober 4004 v. Chr. erschaffen worden war.

Seine Adepten glaubten, den spirituellen Urknall gar präzise auf 9 Uhr morgens datieren zu können. Isaak Newton hingegen vermutete, dass Ussher sich verrechnet habe: Er korrigierte das Datum um 534 Jahre – und lag damit nur noch um etwa 4,5 Millarden Jahre daneben.

Hommage an Leibniz: Charlotte Wahl von der Leibniz-Gesellschaft, Unipräsident Volker Epping und Technikhistorikerin Ariane Walsdorf (von links) bei der Ausstellungseröffnung. © Quelle: Christian Behrens

„Leibniz war da auf einer besseren Spur“, sagt Ariane Walsdorf. Bei Reisen in den Harz hatte der Universalgelehrte Fossilien- und Gesteinssammlungen angelegt, sich für Geowissenschaft interessiert – und erkannt, dass die Fossilien Überreste von Tieren waren. Die Leibniz-Expertin und Technikhistorikerin Ariane Walsdorf hat im Lichthof der Leibniz-Uni jetzt die Ausstellung „Explore! Leibniz“ eingerichtet. Dort, wo zuvor ein Copy-Shop stand, spürt diese nun dem Leben und Wirken von Hannovers größtem Gelehrten nach.

„Unzählige Erden“ im All

Zu sehen sind unter anderem Modelle von Anlagen, die Leibniz konstruierte oder optimierte, um den Harzer Bergbau zu verbessern; beispielsweise Windkunstmaschinen zur Produktion von Energie. Neben dem Faksimilie eines Reisepasses, den Leibniz für seine Harzreisen brauchte, sind auch Münzen, Erzbrocken und Bücher zur Erdgeschichte ausgestellt.

Geniestreich: Ein Nachbau von Leibniz’ berühmter Rechenmaschine. © Quelle: Christian Behrens

Ein Nachbau von Leibniz’ berühmter Vier-Spezies-Rechenmaschine findet sich gleich neben einer „Ionen-Falle“ – einem Bauteil für Quantencomputer, wie sie derzeit am Institut für Quantenoptik entwickelt werden. Mit dieser Konstruktion lässt sich ein einzelnes, winziges Atom oberhalb einer Goldfolie festhalten. Die Technik ermöglicht letztlich komplexe Rechenoperationen und den Bau präziser Atomuhren.

Unter die Lupe genommen: Eine „Ionen-Falle“. © Quelle: Christian Behrens

„Wir stellen Leibniz in den Lauf der Geschichte“, sagte Unipräsident Volker Epping bei der Eröffnung der Ausstellung. Tatsächlich schlägt die Uni Brücken von den Forschungen ihres Namenspatrons in die Welt der modernen Wissenschaft. Das gilt besonders für eine zweite Ausstellung gleich nebenan im Lichthof.

Modelle aus der Bergwerkstechnik: Leibniz konstruierte solche Anlagen für den Harz. © Quelle: Christian Behrens

In einem eigenen gläsernen Kubus wird hier das „Leibniz UNIversum“ präsentiert. Denn natürlich beschäftigte sich der Allrounder Leibniz auch mit dem Kosmos. Er war überzeugt, dass es in den Weiten des Alls „unzählige Erden gibt“, die ebenfalls „vernünftige Bewohner“ haben könnten – ein verblüffend moderner Gedanke.

Der Klang von Gravitationswellen

In dem Kubus ist das Modell eines Einstein-Elevators nachgebaut. Der im Original 40 Meter hohe Fallturm ermöglicht Experimente in der Schwerelosigkeit – Besucherinnen und Besucher können im Lichthof mit einem Fußschalter eine Kapsel im Turm nach oben befördern und herabsausen lassen.

Im Original 40 Meter hoch: Ein „Einstein-Elevator“ in der Ausstellung. © Quelle: Christian Behrens

An einer Station darf man sich anhören, wie Gravitationswellen klingen, wenn ein Stern bei einer Supernova explodiert. Und dann ist da ein Teil der Maius-Forschungsrakete zu sehen. Damit gelang es Fachleuten in der Schwerelosigkeit des Alls 2017 erstmals, in einem Atominterferometer bei extrem niedrigen Temperaturen Einstein-Bose-Kondensat zu erzeugen. An der Außenhaut der Rakete sind Kratzer zu sehen, die sich die Rakete beim Raumflug zugezogen haben könnte.

Ein Stück Wissenschaftsgeschichte: Ausstellungskuratorin Ariane Walsdorf vor einem Teil der Maius-Forschungsrakete. © Quelle: Christian Behrens

Die Koryphäen der heutigen Wissenschaft, das zeigen beide Ausstellungen, stehen in aller Regel auf Leibniz’ Schultern. Er lieferte die Grundlagen für ihre Arbeit. „Leibniz glaubte, dass sich das Universum vollständig verstehen lässt“, sagt Arine Walsdorf. An dieser Stelle ist die moderne Forschung zwar weniger optimistisch. Aber sie hat auch nicht aufgehört, auf dieses Ziel zuzuarbeiten.

