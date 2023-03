Erschreckend aktuell: The Australian Pink Floyd Show spielen in der Swiss-Life-Hall das genau 50 Jahre alte Album „The Dark Side of the Moon“ nach.

Die Coverband The Australian Pink Floyd Show spielt in Hannover das 50 Jahre alte Album „The Dark Side of the Moon“ in voller Länge – und verteidigt die Songs der Band gegen ihren Gründer Roger Waters.

