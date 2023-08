﻿Ausverkauft: Das „Kleine Fest im großen Park“ in Ludwigslust.

Zweiter Festival-Tag

Beim zweiten Tag des Fährmannsfests in Hannover-Linden brauchten Fans und Musiker starke Nerven: Wegen Starkregen mussten die Konzerte am Ihmeufer mehrfach unterbrochen werden – doch Bands wie Die Nerven, Rogers und Me First and the Gimme Gimmes und ihre Fans trotzten tapfer Schlamm und Nässe.