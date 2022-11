﻿Mit Oper, Schauspiel und Ballett: Braunschweig schafft sich eigenen „Ring“

Die Feuerwehr Hannover ist am Montagabend am Kinderkrankenhaus auf der Bult im Einsatz. Auf dem Gelände hat es in einem Trafohaus gebrannt. Für fast zwei Stunden war der Strom in der gesamten Klinik ausgefallen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Allerdings mussten Patienten verlegt werden.