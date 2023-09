﻿Schockverliebt in einen Dino: Ist das Auto ein Feindbild?

Hannover. Gibt es beim Auto die eine Wahrheit? Oder nur die eigene Emotion? Mein Grundgefühl, wenn ich vom Auto rede, ist intellektuell ein wenig tiefergelegt: Es sollte schwarz sein. Und mit amtlichem Bass. Nicht im Motor, sondern in der Stereoanlage. Ist diese Schlichtheit von der Meinungsfreiheit noch gedeckt – oder muss das schon ins Führungszeugnis? Zu meiner Ehrenrettung sollte ich ergänzen, dass ich seit 20 Jahren keinen Wagen mehr besitze. Es ist ein Selbstschutz. Ein Auto verändert mich. Nicht zum Guten.

Ich leihe mir Autos, zweimal im Jahr, meist für den Urlaub. Ab und zu auch eines in der Stadt. Alles Neuwagen. Stets verschiedene. Ich bin polygam. Ja, Autos benutze ich und lasse sie dann stehen. Meine Bluetooth-Liste, mit denen ich das Handy und den Wagen koppele, ist lang. Verflossene Bekanntschaften. Eine Kerbe für jedes Date. Wie sie hießen? In der Liste steht: My VW 0581. BMW 00766. Wie Kürzel aus der Dating-App. Manchmal denke ich zurück, schwach dämmert die Erinnerung. Opel 3482? Perfekt geschwungene Front. Der Lack aber zu rot. Und insgesamt ein bisschen kurzatmig.

Autos für den Preis von zwei Jahresgehältern

Nein, ich hatte sie nicht alle, doch ich hatte viele. In einige war ich tatsächlich schockverliebt, gerade in jene, die mich zwei Jahresgehälter kosten würden, wenn ich gefragt hätte: Willst du mit mir leben?

Und doch schreibe ich hier gegen das Auto. Wenn Sie es sich leisten können, kaufen Sie sich keines! Es verändert nicht nur mich. Es verändert auch Sie. Ein Auto tut nicht gut. Es isoliert. Es gaukelt Kraft vor, die wir selbst nicht haben. Es ist, um einen Freund an dieser Stelle zu zitieren, eine Geldfressmaschine, die uns die Verhältnisse im Kopf verdreht. Der Freund gab neulich vor dem Urlaub 700 Euro für die Reifen aus. Weil es nötig war. Doch er hat das Abo eines anregenden, kultivierten Magazins gekündigt, das im Jahr nur einen Bruchteil kostet.

Willst du mit mir leben? Ein Wiesmann-Thunderball auf dekorativer Bergstraße. © Quelle: Wiesmann/dpa

Reinbuttern, damit die Maschine schnurrt

Der Freund erklärte mir, das Auto zwinge dich, eine Priorität zu setzen. Das Problem sei, dein Auto lässt dir keine Wahl. Wenn du eine Maschine hast, soll sie laufen. Wenn sie nicht läuft, liegt das Investment brach. Also butterst du hinein in die Maschine. Damit sie schnurrt. Und du die Illusion hast, du könntest morgen, wenn du Lust hast, hoch nach Norwegen, mit deinem Auto, um ein neues Leben anzufangen. Ohne Auto. Mit Quellwasser und selbstgestricktem Wollpullover. Und trotzdem fährst du wieder ins Büro, am nächsten Tag, mit Jeans und Polohemd.

So ungefähr hat es der Freund erzählt. Er ist Drogenberater. Er weiß, wovon er spricht, wenn er vom Zwang erzählt, den Motor am Laufen zu halten. Von der Notwendigkeit, den Fetisch, den Luxus und die Sucht zu finanzieren.

Wenn mir jemand 25.000 Euro geben würde, unter der Bedingung, sie unverzüglich auszugeben, würde ich ein Cello kaufen. Kein Auto. Das klingt elitär, kann sein. Ich bin, und dieses Glück weiß ich zu schätzen, in der Lage, das Auto als Lustobjekt zu sehen. Ich brauche keines, denn ich lebe in der Stadt. Und wenn ich eines leihe, freue ich mich wie ein Kind, wie präzise dieser Widerstand des Hebels für den Blinker eingestellt ist.

Da ist ein Fehler im System. Der Fehler bin ich.

Wenn die Gesellschaft doch ein nagelneues Auto wäre, technisch vollgesteckt mit Ehrgeiz, nicht alle vier Jahre zur Wahl, sondern jedes Jahr zur Inspektion. Nicht SPD, Grüne, CDU und FDP, sondern E10, Diesel oder Elektro. Wenn es nicht läuft, gibt es Pflichten zur Gewährleistung. Das alles ist so sauber aufgelistet im Vertrag, dass es mich kitzelt, vor Glück und Abenteuerlust. Trotzdem gibt es einen Fehler im System. Der Fehler bin ich.

Taugt er noch zum Überholen? Ein Jaguar E-Type coupé in der Ausstellung „PS: Ich liebe Dich“ mit Sportwagender Fünfziger- bis Siebzigerjahre im Museum Kunstpalast. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Ich bin nicht geeignet für das Auto. Es geht nicht um die Fähigkeit, zu fahren. Ich halte mich, wie jeder andere auf der Straße auch, für einen wirklich guten Autofahrer, weitsichtig, rücksichtsvoll, trotzdem zügig und fähig, einen Wagen ohne Kratzer einzuparken. Dennoch habe ich, wenn ich mir einen Wagen leihe, mittelfristig Post im Kasten. Meine Sehnsucht nach Geschwindigkeit, Verkehrsfluss und der fast erotisch angehauchten Freude, einen dicken LKW mit Schwung zu überholen, steht gegen die Verkehrsordnung, die ich verstehe, doch der ich nicht genüge.

Ich fühle nicht, dass ich hupen sollte

Im Auto offenbart sich der Charakter. Einerseits bin ich zu schnell, andererseits zu defensiv. Meine Freundin sagt, ich solle auch mal hupen, weil es so viele Dödel auf der Straße gebe. Aber ich kann das nicht. Es ist so, als würde sie sagen, ich solle im Text mehr Ausrufezeichen setzen. Das ist keine Frage des Wollens. Sondern eine der charakterlichen Handschrift. Ich fühle nicht, dass ich hupen sollte. Ausrufezeichen setze ich im Grunde nur, wenn ich über Fußball schreibe! Dann aber wirklich viele und sehr gerne!!

Nachts an der Autobahn: Die Raststätte Wüzburg Nord an der A3. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

An keinem Ort der Welt fühle ich diese gottlose Verlorenheit wie nachts im Wagen auf der Autobahn bei Regen. Dann fahre ich an eine Autobahnraststätte, schaue in das Sortiment von Süßigkeiten und von Bockwurst, und fühle mich gleich noch verlorener. Eigentlich dürfte ich nicht weiterfahren, ohne die Seelsorge zu kontaktieren. Ich fahre trotzdem. Weil es die Verkehrsordnung erlaubt. Eine leichtsinnige Lücke im Gesetz.

Wie hast du’s mit dem Tempolimit?

Dann gibt es Fahrten, die mir unvergesslich sind. Auf der Autobahn in der Toskana, viele Jahre her. Links Zypressen, rechts Blumen an der Autobahn. Wie ein Gemälde von van Gogh. Doch als aufgeklärter Bürger schiebt sich immer diese Frage zwischen Blumen, Zypressen, Regen und Autobahnraststätte, als sei sie zwanghaft. Bin ich für das Tempolimit? Ja, ich bin dafür.

Ich bin kein rasender Vertreter, ich muss den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht auf dem Asphalt in Schwung halten. Als Ausflügler im Auto möchte ich, wenn ich alle paar Wochen unterwegs bin, nicht von Autos mit 180 Sachen überrollt werden. Ich rede beim Autofahren von Gefühlen. Leute auf dem Lande oder Menschen, die das Auto täglich brauchen, reden von Notwendigkeit und Zeitnot. Ich bedauere sie. Doch wenn ich wieder einen Wagen leihe, einen schönen, zu teuren, mit wahnsinnig sinnlich tariertem Blinker, spüre ich für eine knappe halbe Stunde, er ist mehr als nur die kühle Nummer auf der Bluetooth-Liste.

