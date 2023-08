﻿„Zuhören, ohne gleich zu bewerten“: Alexa Hennig von Lange über ihren neuen Roman „Zwischen den Sommern“

Hannover. Es ist ein Brief, der dazu geeignet ist, einen Menschen in seinen Grundfesten zu erschüttern. „Mein liebes Klärchen“, schreibt Gustav aus dem Krieg an seine Frau, „wir hatten Auschwitz brennen sehen.“ Ein Todesmarsch sei an ihm vorbeigezogen. „Menschen, nur noch aus Haut und Knochen. Viele, viele von ihnen brachen zusammen und wurden von den SS-Wachen aufgefordert, darum zu bitten, erschossen zu werden.“

Alexa Hennig von Lange hat diesen Brief ans Ende ihres jüngsten Romans „Zwischen den Sommern“ gesetzt. Es ist ein Brief, der ihr sehr wichtig ist. Ihr Großvater hat ihn beinahe so, wie er nun im Roman steht, an seine Frau, ihre Großmutter, geschrieben, damals im Januar 1945. Die aus Hannover stammende Schriftstellerin und ihre Mutter haben ihn in den Hinterlassenschaften gefunden.

Großmutters Kassetten

„Mein Großvater war ein feinsinniger, bücherliebender, ruhiger, humoriger Mann, der gänzlich unsportlich war und körperlich völlig untauglich, in den Krieg geschickt zu werden“, erzählt sie. „Er war durch und durch Sozialdemokrat und hat mehr und mehr damit gehadert, dass er nicht deutlicher in seiner Haltung war – gerade nach all dem Furchtbaren, das er im Krieg gesehen hat.“

Der 50-Jährigen ist ein erzählerischer Schatz in die Hände gefallen. Ihre Großmutter, die in der NS-Zeit ein nationalsozialistisches Frauenbildungsheim in Sandersleben im heutigen Sachsen-Anhalt leitete, besprach in ihren letzten Jahren 130 Tonbandkassetten mit ihren Erinnerungen. Diese sind Basis für Hennig von Langes „Heimkehr“-Trilogie, deren zweiter Band – nach „Die karierten Mädchen“ von 2022 – „Zwischen den Sommern“ ist.

Das Cover: Alexa Hennig von Langes „Zwischen den Sommern“. © Quelle: Dumont-Verlag

Ursprünglich sollte Teil eins die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg abbilden und Teil zwei jene währenddessen. Der Plan war nicht zu halten. „Das, was damals passiert ist, im Privaten, wie im Politischen, brauchte viel mehr Raum, als ich anfänglich angenommen hatte“, sagt Hennig von Lange. „Dem wollte ich gerecht werden. Im dritten Band kommt der Krieg nach Hause, das Regime bricht zusammen, und es lässt sich nicht länger ignorieren, worauf man sich eingelassen hatte – auch dafür braucht es ein eigenes Buch.“ Wenn sie noch die Nachkriegszeit erzählen möchte – „und wenn ich die Kraft dazu habe“ –, ist ein vierter Band fällig.

Ihr sei erst während des Schreibens das gesamte Ausmaß der Barbarei klar geworden. „Je mehr ich weiß, desto mehr nimmt die Erschütterung darüber zu, welchem Grauen diese Menschen ausgesetzt waren, aber auch darüber, welches Grauen sie erzeugt haben.“

Lernen für zukünftige Zeiten

„Zwischen den Sommern“ erzählt zum einen die Geschichte einer Frau, die sich – selten genug in jener Zeit – ein autarkes Leben aufbaut, zum anderen von deren Lebenslügen, um damit klarzukommen, dass sie sich mit dem Regime eingelassen hat. Der größte literarische Eingriff Hennig von Langes in die tatsächliche Biografie ihrer Großmutter war schon im ersten Band die Erfindung des Mädchens Tolla, eines jüdischen Waisenkinds, das die Klara aus dem Buch bei sich aufnimmt und fortgibt, als die Gefahr einer Entdeckung zu groß wird. Im zweiten Band ist Tollas Aufenthalt völlig ungewiss und lässt Klara verzweifeln.

In einer zweiten Erzählebene entdeckt Klaras Enkelin die Kassetten der Großmutter. Gegenwart und Vergangenheit docken aneinander an und machen es auch den Lesenden einfacher, in die damalige Zeit einzutauchen. Hennig von Lange schreibt klar und präzise, aber ohne zu werten. „Man muss erst einmal zuhören“, sagt Hennig von Lange, „zuhören, ohne gleich zu bewerten, um aus dem Vergangenen etwas zu lernen für zukünftige Zeiten, in denen das Gute und die Mitmenschlichkeit ähnlich gefährdet sind.“

Familienfoto: Die kleine Alexa Hennig von Lange bei der Taufe mit ihrer Mutter und Großmutter. © Quelle: privat

In ihrer Familie und in vielen anderen sei kaum über jene Zeit gesprochen worden. „Darum bin ich sehr dankbar, dass ich mich mit diesem Schweigen schreibend auseinandersetzen kann.“ Viele Zeitzeugen hätten sich bei ihr gemeldet. „Ich wurde sogar nach Hause eingeladen, habe in fremdem Wohnzimmer und Garten gesessen, um über das Vergangene zu sprechen. Besonders bewegend war für mich, als mir eine 94-jährige Dame geschrieben hat. Sie war 1944 bei meiner Großmutter in Sandersleben Pflichtjahrmädchen. Ihr gegenüberzusitzen und ihr zuzuhören, war besonders.“

Hennig von Lange ist bei der Arbeit ihrer Großmutter näher gekommen als jemals zu deren Lebzeiten – aber auch der Verführbarkeit in solchen Regimes. „Klara guckt, dass ihre Welt funktioniert, und alles, was außerhalb geschieht, scheint sie gar nicht mehr mitbestimmen zu können. Damit entschuldige oder rechtfertige ich nicht, wie sich die Leute damals verhalten haben. Es geht darum, bewusst zu machen, dass mehr notwendig ist als der Einzelne, der für sich erkennt, dass etwas zutiefst falsch läuft, sondern dass sich systemisch etwas ändern muss.“

