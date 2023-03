﻿Eine Familiensaga aus Hannover: Katharina Peters Debütroman „Erzählung vom Schweigen“

Hannover. Eine Kindheit in den Siebzigern konnte ziemlich revolutionär aussehen: „Ich wuchs auf mit dem lächelnden Mao auf dem Gästeklo. Ich mochte ihn sehr und hielt ihn für den lieben Gott“, resümiert Karolina. Die Ich-Erzählerin hält in Katharina Peters Debütroman „Erzählung vom Schweigen“ Rückschau auf das Leben mit ihren linksgerichteten Eltern, die sich in K-Gruppen tummelten und sich ganz in den Dienst der Weltrevolution stellten.

Dabei geht es weder nostalgieselig noch lustig zu: In lässiger, aber präziser und tiefgründiger Sprache entwirft Katharina Peter ein düsteres Psychogramm einer Familie. Karolina muss sich nicht nur gegenüber ihrer gefühlskalten Mutter behaupten, sie muss auch mit ihrem schwachen Vater, der gewalttätigen Schwester und ihrem labilen Bruder klarkommen. Sie flieht in den Leistungssport – und landet doch am Ende in der Psychiatrie.

Ein Seelengeflecht

Katharina Peter, die als Autorin und Dramaturgin in Hannover-Limmer lebt, skizziert eine Familienaufstellung über mehrere Generationen: Es geht auch um Karolinas Großeltern, um verdrängte Schuld aus der NS-Zeit, um Eltern, die an ihren Kindern nur ihre eigenen Bedürfnisse stillen. Überall toxische Beziehungen, überall transgenerationale Traumata.

Mit großer Akribie analysiert die 42-jährige Autorin die Gefühlswelten ihrer Figuren. Dabei fallen besonders die exzessiven Selbstbespiegelungen, zu denen Karolina neigt, passagenweise auch anstrengend aus. Am Ende wird klar: So eine Familie ist ein Seelengeflecht, in dem alles mit allem zusammenhängt – und in dem auch das Unbewusste prägend sein kann: „Wir entkommen uns nicht“, heißt es an einer Stelle. „Wir wissen nicht, wer wir sind, und wir entkommen uns nicht.“ Eine beklemmende Erkenntnis.

Katharina Peter: „Erzählung vom Schweigen“. Matthes & Seitz. 244 Seiten, 22 Euro. Die Autorin liest am 16. März, 20 Uhr, im Annabee-Buchladen, Stephanusstraße 12. Infos: (05 11) 131 81 39.