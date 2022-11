﻿Ruf nach Frieden: Bachchor singt h-Moll-Messe in der Marktkirche

Hannover. Der Bachchor singt Bach – und die hannoversche Marktkirche ist so voll wie sonst höchstens noch an Heiligabend. Mit gleich zwei ausverkauften Aufführungen der h-Moll-Messe kann der Chor ein großes Publikum begeistern. Niemand geht mehr in Konzerte? Hier ist das Gegenteil der Fall.

Ein Garant für diesen erstaunlichen Erfolg könnte der langjährige Chorleiter sein: Für Jörg Straube, der im kommenden Jahr 70 und sein Amt dann abgeben wird, ist die Musik von Johann Sebastian Bach eine Herzensangelegenheit, mit der er auch die Zuhörerinnen und Zuhörer anrühren kann. Die h-Moll-Messe hat er seit Jahrzehnten im Repertoire. Nun gab es die wohl letzte Gelegenheit, ihn und seine Ensembles mit diesem Gipfelwerk zu erleben.

Die richtige Zeit für Bach

Und so überzeitlich die fast 300 Jahre alte Komposition auch sein mag – mit ihrem aus tiefstem Seelengrund artikulierten Ruf nach Frieden wirkt sie gerade so aktuell wie seit Langem nicht. Es war zumindest bislang leicht, die archaischen Worte des vertonten Messetextes als leere Formeln wahrzunehmen. Jetzt aber ist kaum zu überhören, wie Bach etwa die Worte in der „Dona nobis pacem“-Schlussfuge umdreht, um sie zusätzlich zu betonen: „Pacem“ – Friede – ist das wohl größte Bedürfnis des Menschen.

So entfaltet sich die große Kraft des Stückes in der Marktkirche, obwohl die Aufführung auch mit kleineren Mängeln behaftet ist. Vor allem im ersten Teil geht die Bassgruppe gelegentlich etwas andere Wege als der Rest des Orchesters. Es dauert länger, bis diese Grundunruhe sich wieder auflöst. Der Chor tritt zwar jederzeit sehr souverän auf, Bachs expressive Harmonik leuchtet in der halligen Kirchenakustik aber doch nicht ganz so klar, wie man es sich wünschen könnte. Und unter den Solisten ragt nicht eine Sängerin oder ein Sänger hervor, sondern der spektakuläre Hornist Stephan Katte.

Am 16., 17. und 18. Dezember singt der Bachchor unter Leitung von Jörg Straube Bachs „Weihnachtsoratorium“ in der Marktkirche.