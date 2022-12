﻿Einheit und Vielfalt: Bachchor singt Weihnachtsoratorium in der Marktkirche

Die Aufführungen des Weihnachtsoratoriums mit dem Bachchor in der Marktkirche sind längt Tradition in Hannover. In diesem Jahr lohnt sich ein Besuch besonders – am Wochenende gibt es noch Gelegenheit dazu.

Hannover. Wie unterschiedlich Stimmen doch sein können. Die Solisten, die in diesem Jahr mit von der Partie sind bei den traditionellen Aufführungen des Weihnachtsoratoriums mit dem Bachchor in der Marktkirche, sind auf jeweils ganz spezielle Art großartig: Bassist Jochen Kupfer verbindet voluminösen Klang mit akribischer Textartikulation. Johanna Winkel glänzt mit einem zarten, seraphischen Sopran. Wiebke Lehmkuhl nutzt ihren warm fließenden Alt für auffallend differenzierte Gestaltung und Tenor Martin Platz ist ein asketisch intellektueller Evangelist.

Dieses weit gespreizte Spektrum an Klangfarben und Gestaltungsvorstellungen tritt besonders in einem Stück hervor, das es eigentlich gerade darauf anlegt, alle Sängerinnen und Sänger zu einer einzigen Stimme zu vereinen. Denn das Herzstück von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium sind die vielen, scheinbar schlichten Choräle, in denen der Komponist Melodie- und Begleitstimmen auf fast schon magische Weise ins Gleichgewicht gesetzt hat.

Bachchor singt auswendig

Unter Leitung von Jörg Straube macht der Bachchor die Bedeutung dieser alten Kirchenlieder unmissverständlich klar: Er gibt in der Marktkirche nicht das pauschale Einheitstempo für Choräle, das andernorts oft zu hören ist. Sehr wach und lebendig tönen die Stücke wie eine spirituelle Essenz der jeweiligen Episode aus der Weihnachtsgeschichte, von der das Oratorium erzählt. Hier zahlt es sich aus, dass die Sängerinnen und Sänger ihre Partien auswendig gelernt haben und im Konzert auf Noten verzichten können.

Die prachtvollen Eingangschöre mit den Pauken und Trompeten des souveränen Bachorchesters treten dagegen fast in den Hintergrund. Zusammen ergeben die unterschiedlichen Elemente der Aufführung einen außergewöhnlich abwechslungsreichen, bewegenden Konzertabend, der mit dem zugegebenen Friedensgebet aus Bachs h-Moll-Messe angemessen pathetisch endet.

Info: Am Sonnabend, 17. Dezember, sind noch einmal die Kantaten 1 und 4 bis 6 aus dem Weihnachtsoratorium zu hören, am Sonntag, 18. Dezember, die Kantaten 1, 3, 4 und 6. Beginn in der Marktkirche ist jeweils um 20 Uhr, es gibt noch Restkarten an der Abendkasse.