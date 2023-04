﻿Bewegende Chorklänge

Hannover. Ziemlich gedrängt ging es auf dem Podium der Marktkirche zu. Neben dem Bachchor musste dort ein ausgesprochen groß besetztes Bachorchester Platz finden. Denn mit dem Requiem von Gabriel Fauré und dem Stabat mater von Francis Poulenc standen zwei Werke auf dem Programm, die ein voll besetztes Sinfonieorchester erfordern.

Sein Requiem komponierte Gabriel Fauré in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu den meisten anderen Requiem-Vertonungen wird hier aber nicht von den Bestrafungen am Tag des letzten Gerichts erzählt. Fauré konzentriert sich auf den Glauben an ein besseres Leben nach dem Tod. Nicht umsonst krönt er sein Werk mit dem wunderbar zurückgenommenen „In Paradisum“. Diese Grundausrichtung ist Segen und Fluch dieser Komposition. Einerseits schafft Fauré sehr intime, zu Herzen gehende Klangwelten, die ihren Reiz auch daraus beziehen, dass dem Orchesterklang fast durchgehend die Violinen fehlen. Andererseits schafft dies aber auch eine Einheitlichkeit, der ein wenig die emotionale Abwechslung fehlt. Die beiden Solisten Barno Ismatullaeva (Sopran) und Richard Walshe (Bariton) gestalteten ihre Partien mit der gebotenen Intimität und klanglichen Intensität. Ihnen war anzuhören, dass sie Faurés ausdrücklichen Wunsch nach leichten Stimmen zu erfüllen versuchten. Eine gewisse Opernhaftigkeit konnten sie dennoch nicht vermeiden.

Kraft und Dramatik

Für das Stabat mater von Francis Poulenc dagegen war Barno Ismatullaevas Stimme wie geschaffen. Hier passten Kraft und Dramatik perfekt zur abwechslungsreichen und teils exaltierten Komposition. Dieses Werk aus der Mitte des 20. Jahrhunderts bietet alles an emotionaler Achterbahn, was man sich vorstellen kann: Angst, Verzweiflung, Hoffnung, Zuversicht. Poulenc ist dabei sehr abwechslungsreich und völlig frei von stilistischen Zwängen. Seine Musik klingt mal dissonant modern, mal romantisch, aber auch durchaus mal wie die Musik zu den großen Filmepen dieser Zeit. Dabei ist sie in keiner Weise beliebig, sondern sehr ausgewogen und klug eingesetzt.

Stimmiges Klangbild

Der eigentliche Star des Abends war allerdings der Bachchor. Die Sängerinnen und Sänger erzeugten einen wunderbar dichten, intonationssicheren Chorklang, der sowohl in leisen wie in lauten Passagen nie an Intensität verlor. Besonders deutlich wurde dies in den A-cappella-Abschnitten des Requiems. Keine Stimme war überrepräsentiert oder ging unter. Dies ist sicher auch ein Verdienst von Chorleiter Jörg Straube, der ein insgesamt sehr stimmiges Klangbild in den Kirchenraum zauberte, was bei der schwierigen Akustik der Marktkirche keine Selbstverständlichkeit ist.