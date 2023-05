﻿„Wovon wir leben“: Bachmann-Preisträgerin Birnbacher liest im Literaturhaus

Die Schriftstellerin Birgit Birnbacher hat einen Roman darüber geschrieben, wie sehr wir uns über die Arbeit definieren. Am 1. Juni 2023 liest sie daraus im Literaturhaus Hannover und debattiert mit der Journalistin Mareice Kaiser.

Hannover. Es ist nur ein Buchstabe. Aber er macht den Unterschied. Dass die Krankenschwester Julia Noch, Hauptfigur in Birgit Birnbachers neuestem Roman, ihn übersieht, hat für das Leben einer Patientin und für ihr eigenes einschneidende Konsequenzen. Dabei macht sich die chronisch überarbeitete Pflegekraft noch bewusst, dass die fast vollkommene Namensgleichheit zweier Patientinnen zur Fehlerquelle werden kann. Aber dann passiert es doch. Julia Noch verwechselt die beiden Frauen. Die Konsequenz: Eine Patientin gerät bei der Gabe eines Schmerzmittels, gegen das sie allergisch ist, in einen Schockzustand, überlebt nur knapp. Julia Noch verliert danach nicht nur ihre Stelle in der Klinik. Ihre Asthma-Erkrankung verschlimmert sich so stark, dass sie zu ihren Eltern in ein Dorf im Innergebirg im Bundesland Salzburg zurückkehrt, um ihr Leben neu zu ordnen.