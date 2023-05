﻿Bachmann-Wettbewerb: Deniz Utlu aus Hannover macht mit

Im August erscheint der neue Roman des Schriftstellers, der in Hannover geboren wurde. Im September wird er im Literaturhaus Hannover zu Gast sein

Hannover/Klagenfurt. Der in Hannover geborene und in Berlin lebende Schriftsteller Deniz Utlu gehört zu den 14 Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die ihre Texte vom 29. Juni bis 1. Juli beim Wettlesen um den renommierten Bachmann-Preis in Klagenfurt vorstellen. Der nach der österreichischen Literatin Ingeborg Bachmann benannte Preis wird am 2. Juli verliehen. 2022 gewann die aus Slowenien stammende Ana Marwan die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung.