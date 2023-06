﻿Teilnehmer für den Ballettwettbewerb „Choreography 37“ aus 17 Nationen

So politisch ist der junge Tanz

Spannender junger Tanz: Das Teilnehmerfeld für den Wettbewerb „Choreography 37“ steht – 20 Choreografen aus 17 Ländern sind am Start. In diesem Jahr wird es besonders politisch. Der Contest steigt am 16. und 17. Juni im Theater am Aegi.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket