﻿Uraufführung von „Das Flirren“ im Ballhof

Hannover. „Versteht ihr das?“, sagt da irgendwann einer auf der Bühne im Ballhof Zwei, und die ehrliche Antwort darauf kann eigentlich nur „Nein“ lauten. Auf rationalem Wege kommt man zumindest dem Abend kaum auf die Spur, den Milena Michalek und ihr Ensemble ausgeheckt haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er keinen Spaß machen würde.

„Das Flirren“ heißt die Uraufführung, und das passt sehr gut: Schemenhaft sind vertraute Handlungsstränge zu erkennen, greifbar werden sie nie. Von einem Drachen und einer Königin ist die Rede, und es gibt, nun ja, Helden. Die allerdings nicht einmal aussehen wie sich das gehört, hat doch Ausstatter Jonathan Penca nachhaltig seine Fantasie zu ungunsten der Akteure spielen lassen.

Pasonlini. Gorbi und Galileo

Helene Krüger alias „Miranda Mirandoli“ sieht aus wie die Karikatur eines Schwarzen Ritters, während sich Kaspar Locher, hier in Anlehnung an Pasolini „Pier Paolo Paradiso“ genannt, offenbar nicht entscheiden konnte, für welche Rolle in „Game of Thrones“ er sich nun bewerben wollte. Schließlich wirkt Servan Durmaz in der Rolle des „Galileo Gorbi Galilei“, als sei das Experiment, einen Menschen in eine Echse zu verwandeln, auf halbem Wege steckengeblieben.

Das kuriose Trio bewegt sich im passenden Bühnenbild mit Elementen von Flora, Fauna und Architektur – hier könnten die landschaftlichen Mutationen in den stilprägenden „Krazy-Kat“-Comics von George Herriman als Anregung gedient haben, jenem Zeichner, der seinen Verleger einst um eine Gehaltserniedrigung gebeten haben soll.

Das flirrt vor den Augen: Die Kostüme und das Bühnenbild stammen von Jonathan Penca. © Quelle: Kerstin Schomburg

Unsere drei Don-Quijote-Nachfahren beschließen, eine „Heldenreise“ anzutreten – dieser Tatbestand ist ihnen deutlich klarer als das mögliche Ziel. Man sei diesbezüglich „ergebnisoffen“, und schon kommt ein weiteres Merkmal der Inszenierung ins Spiel, nämlich der ständige Wechsel von Sprachhaltungen: Mal geht‘s sanft gestelzt zu, mal ziemlich flapsig, hier sprechen die Akteure rasend schnell, dort unangemessen dramatisch.

Wow, der Drache ist tot

Vom „Thema der Zeit“ ist die Rede, und gegen Ende taucht mit Andeutungen zur Naturzerstörung tatsächlich so etwas Ähnliches auf. Dann geht es unter anderem um die Frage, warum Schnee weiß sei, eine letztlich theoretische Frage, weil es keinen Schnee mehr gäbe.

Bis dahin ist aber allerhand passiert. So wird der Drache für tot erklärt, was Reaktionen wie „wow“, „cool“ oder „geil“ zur Folge hat , ohne dass überschwänglicher Enthusiasmus unter den Helden aufkommen würde. Anschließend nimmt sich die Königin selbst zum Mann und hebt zu einem langen Monolog an, in dem sie Blumen unter anderem an die Schriftstellerin Friederike Mayröcker verleihen möchte und sich zwischenzeitlich in recht saftigen Fantasien ergeht, die möglicherweise ein Grund dafür sind, dass der Besuch dieses Stücks erst für Jugendliche ab 16 Jahren empfohlen wird.

Das Publikum freut sich

Die große Sinnfrage sollte man vielleicht gar nicht stellen an einem Abend, der sich in seiner Gesamtheit schwer beschreiben lässt und viel von schräger Situationskomik lebt – allein die Blicke, die sich diese Ritter von der traurigen Gestalt zuwerfen, haben es in sich. So kommt es dazu, dass die Aura des Scheiterns, die das Geschehen trotz mancher Hoffnungsfunken durchzieht, vom Publikum immer wieder fröhlich belacht wird. Aber schon Samuel Beckett wusste ja: „Nichts ist komischer als das Unglück.“

Der Abend hat schließlich sogar eine Art Pointe – sie ist musikalischer Natur –, und dann gibt es äußerst heftigen, aber nicht sonderlich ausschweifenden Applaus. Das könnte ein Zeichen sein: Mal sehen, inwieweit diese Inszenierung eine Langzeitwirkung entfaltet.

Von Jörg Worat