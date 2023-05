﻿Comeback: Weil der Tourbus streikte, wurde die schwäbische Band Steinwolke einst eine hannoversche

Hannover. Fünf Herren in einem hannoverschen Studio. Singend. Denkend. Diskutierend. Sie können auch hochdeutsch. Aber in konzentrierten Momenten wird geschwäbelt. Und wäre nicht irgendwann ihr Auto liegen geblieben, würden sie das wohl heute in Schwaben tun. Oder gar nicht. Aber die Sache mit dem Auto passierte nun mal, der Tourbus war’s auf der A7, und so traf diese Truppe damals junger Herren eine Lebensentscheidung. Für Hannover. So einfach ist das manchmal.

Neue Songs am alten Ort

Die Wege trennten sich, mal mehr, mal weniger. Und nun, 40 Jahre und ein halbes Leben später, stehen sie wieder zusammen im Studio. Wie damals unter dem Namen Steinwolke: Konrad Haas, sein Bruder Andreas, Dominic Dias, Uli Schmid sowie Jens Kramer, der Clemens Maria Haas aus der Originalformation ersetzt, das aber auch schon seit drei Jahrzehnten.

Rockbands sahen halt so aus: Steinwolke in den Siebzigerjahren. © Quelle: privat

Sie arbeiten an neuen Steinwolke-Songs – und sie üben für ein Comeback-Konzert am 2. Juni im Pavillon am Raschplatz. Auch dieser Ort hat eine Bedeutung für die Band, war das damals noch junge alternative Kulturzentrum doch eine Art Heimspielstätte für die Zugereisten. Besser gesagt: Es wurde. „Den ersten Gig sahen 20 Leute“, erinnert sich Schlagzeuger Dominic Dias. Hier spielten sie nun häufig, hier bauten sie sich eine Fangemeinde auf, bis der Saal brechend voll war. Und von hier aus starteten sie eine kleine Popkarriere Anfang der Achtziger.

Schuld war neben beharrlicher Livespielerei der Song „Katherine“, der 1983 im Zuge der Neuen Deutschen Welle in die Charts gespült wurde, obwohl die große NDW-Welle zu jenem Zeitpunkt schon durch war – und der fröhliche Partysong gar nicht so viel zu tun hatte mit der eigentlichen musikalischen Idee der Band, die sich irgendwo zwischen Folk und Rock bewegte und dem, was später unter dem Begriff Weltmusik populär werden sollte.

Gottesdienste, Comedy, Politik

Bis in die Neunzigerjahre produzierte die Band Alben, zuletzt „In 80 Tagen“ im Jahr 1994. Dann war fast 30 Jahre Ruhe, obwohl alle weiterhin musikalisch aktiv waren: Konrad Haas betreibt ein Studio im Hainhölzer Helmkehof, hat Kindertheater gemacht und mit Dominic Dias die Gottesdienste im Expo-Wal musikalisch gestaltet.

Dias wiederum hat in der damals schwer angesagten Band Los Tumpolos getrommelt, zusammen mit Jens Bernewitz, der auch bei Steinwolke einst den Bass zupfte und sich mit Konrad Haas das Studio teilt. Pianist Schmid hat sich in der Kleinkunst an der Seite von Alix Dudel oder Stefanie Seeländer einen Namen gemacht, hat mit dem Los-Tumpolos-Sänger Michael J. Westphal ein Beatles-Programm entworfen und ist seit 2018 Mitglied im Rückblicker-Sextett Salon Herbert Royal. Nur Andreas Haas, wie Konrad und Clemens Maria Söhne des verstorbenen schwäbischen Künstlers Siegfried Haas und Onkel des Hollywood-Schauspielers Lukas Haas, kehrte in die Heimat zurück, ist mittlerweile Architekt und wäre fast Bürgermeister der Stadt Rottweil geworden.

Markus Becker trommelt seine Schülerband zusammen

Nun aber hat er sich den Bass wieder umgehängt. Denn auf einem langen Spaziergang am Kronsberg gebaren sein Bruder Konrad und Schmid während der Corona-Pandemie die Idee, die Band wieder zusammenzubringen – für neue Songs und mindestens ein Konzert. Bei privaten Anlässen fühlten sie schon mal kurzen Auftritten vor, die Resonanz war durchgehend positiv, und so wurde ein Gig festgeklopft – natürlich im Raschplatz-Pavillon, wo es am 2. Juni um 20 Uhr alte und neue Songs zu hören gibt.

Und es gibt eine sehr spezielle Gastband: Highbrow ist die Schülercombo des heutigen hannoverschen Klassikstars Markus Becker. Auch seine Truppe wollte sich eigentlich nur für ein nettes Wochenende treffen und fand plötzlich Gefallen am gemeinsamen Jammen. Weil Highbrow damals auch mit Steinwolke gemeinsam auftrat, ging an einem gemeinsamen Gig nun nichts vorbei. Neben eigenen Stücken spielt Highbrow Zappa- und Luc-Ponty-Interpretationen – und hat eine kleine Überraschung vorbereitet.

